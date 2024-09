Geo Mărgescu (Forte Partners) la The Real Estate Event: "PUG-ul va fi foarte bun pentru piața imobiliară, dar aprobarea lui va dura foarte mult"

Geo Mărgescu, director general și co-fondator al Forte Partners, a participat joi, 12 septembrie, la ediția inaugurală a The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com și Retail365. Acesta a vorbit despre așteptările din industrie cu privire la aprobarea unui nou cadru urbanistic pentru București, spunând că nu se așteaptă să fie aprobat până la terminarea mandatului actualei administrații din Capitală.

Directorul Forte a punctat faptul că Asociația Investitorilor Imobiliari (AREI) urmărește cu interes dezvoltarea Planului Urbanistic General al Capitalei și a luat inițiativa pentru a avea o întrevedere cu responsabilii de proiect.

"Planurile noastre sunt să continuăm ceea ce am făcut până acum, să facem pasul spre proiecte mixed use, cum ar fi faza trei de la U Centre, care are și o componentă de rezidențial. Să facem ce credem că am făcut bine până acum, să învățăm din greșeli, să continuăm să ne îmbunătățim pe fiecare proiect pe care îl dezvoltăm. Sigur că suntem și noi afectați de acest blocaj la nivelul primăriei Generale. Înțeleg, a fost o abordare haotică de până acum câțiva ani, în care se promovau sute de PUZ-uri în fiecare an, lucru care nu putea continua la nesfârșit. Dar, așa cum am mai spus, s-a reparat o greșeală cu o greșeală și mai mare, anume blocarea integrală a urbanismului în București. Așteptăm cu mare interes aprobarea PUG-ului. Acest PUG, pe care l-am văzut și noi - am organizat la nivelul asociației o întâlnire cu consorțiul care îl execută -, este foarte bine făcut, va fi un instrument foarte bun pentru piața imobiliară, însă cred că va dura foarte mult până el va fi aprobat, lucru care ne îngrijorează foarte tare", a spus Mărgescu.

Dezvoltatorul a lăudat eforturile de până în acest moment făcute în legătură cu PUG-ul, despre care a spus că va ajuta investitorii imobiliari, dar a subliniat că nu există un propulsor care să accelereze aprobarea noului cadru.

"Oricărui astfel de instrument îi trebuie un motor în spate și vedem că, din păcate, nu are un astfel de motor astăzi. Sunt într-o fază incipientă, dar este o inițiativă de lăudat, bineînțeles. Din câte am văzut, cred că identifică nevoile fiecărei zonei din București și propune spre construcție funcțiuni care lipsesc și are un caracter dinamic, în care, atunci când o funcțiune se construiește prea mult, se încurajează începerea unei alteia; în cartierele în care sunt foarte multe birouri, se încurajează rezidențial, de exemplu. Putem vorbi despre PUG foarte mult timp pentru că, până la urmă, va fi Biblia noastră, cu care ne vom ghida pentru anii care urmează", a mai spus Mărgescu.

AREI a invitat administrația bucureșteană și partidele politice la o masă rotundă pe această temă. Între timp, la nivel de proiecte, directorul Forte Partners spune că se așteaptă ca următoarea dezvoltare importantă din Capitală ar trebui să vină în următorii ani.

"Până atunci, însă, am făcut nenumărate intervenții la nivelul asociației și chiar organizăm o nouă masă rotundă cu primarul general și cu toate partidele politice, pentru că trebuie cu toții să încercăm să deblocăm această situație, trebuie să explicăm că Bucureștiul nu poate fi oprit, așa cum este acum. Trebuie să explicăm că Bucureștiul trebuie dezvoltat cu o anumită viziune. Insistăm și sper să rezolvăm până la urmă să fie aprobate anumite PUZ-uri, până la aprobarea PUG-ului, care întrunesc toate condițiile juridice și urbanistice necesare. Este al zecelea semnal de alarmă pe care îl trag și văd că toată lumea îl trage, dar deocamdată nu suntem auziți. Sunt optimist, cred că vom rezolva și nu cred că vom sta patru ani până la următoare dezvoltare majoră din București", a detaliat Mărgescu.

Acesta a explicat cum arată în practică blocajul administrativ în industria imobiliară din cel mai mare oraș al țării.

"Este o imperfecțiune a PUG-ului existent - foarte vechi, din 2000, deci are 24 de ani - că solicită PUZ-uri pentru anumite zone, deși acestea sunt reglementate. Astăzi, dacă vrei să faci ceea ce scrie în PUG, nu poți face, pentru că îți trebuie un PUZ. Aici este problema cea mai mare. Repet este un document valabil, după care ne ghidăm toți de 24 de ani, și nu îl putem folosi în anumite zone și pe care nu îl putem folosi, pentru că ne cere PUZ. Est o carte celebră astăzi, "Crossroads" ("Răscruci" - n.r.), care spune că răspântiile sunt locuri bântuite, în care trebuie să ne vindem sufletul pentru a trece mai departe. Sper să nu fie cazul să ne vindem sufletul, să rezolvăm într-un fel politicos", a punctat Mărgescu.

Întrebat de un orizont de timp pentru aprobarea cadrului urbanistic din București, Mărgescu a spus că se așteaptă să mai dureze câțiva ani.

"Sigur nu înainte de terminarea actualului mandat, adică nu văd să se poată aproba în patru ani, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar. Situația PUG-ului este că nu s-a făcut nimic la el în ultimul an. Din, cred, 28 de rapoarte de fundamentare, 26 sunt făcute, deci nici această etapă nu e făcută. După rapoarte, urmează consultarea publicului, discuțiile cu instituțiile, obținerea de avize și votul. Foarte complicat. Un PUZ privat durează un an și jumătate sau doi. Un PUG al unui oraș, care, cum spuneam, nu are un motor în spate, nu văd cum se poate face mai repede", a declarat co-fondatorul Forte Partners.

Participanții de la această discuție au pus în prim-plan mai multe orașe din România de interes pentru piața imobiliară.

"Suntem o companie mică, cu ambele picioare pe pământ. Ne-ar plăcea să continuăm să dezvoltăm în București, dar, în caz că vom fi dați afară din București, vom merge în Cluj, Iași sau Timișoara", a încheiat Mărgescu.

Intervenția integrală poate fi urmărită mai jos.

The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

