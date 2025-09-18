Jan Demeyere (Speedwell) la The Real Estate Event: ”Credem foarte mult în dezvoltări mixte, în special când vine vorba despre proiecte de restructurare urbană”

Jan Demeyere, arhitect și Co-fondator Speedwell, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Prezent în primul panel al evenimentului, Jan Demeyere a vorbit despre dificultățile existente pe relația dintre dezvoltatori și autorități, dar și despre necesitatea datelor pentru a putea răspunde la întrebarea cum vor locui, respectiv trăi cetățenii peste 10 ani.

Astfel, în urma unei succesiuni de mai multe întrebări din partea moderatorului, printre care și dacă dezvoltările mixte reprezintă cheia succesului în acest domeniu, arhitectul și cofondatorul Speedwell a explicat că el și echipa sa cred foarte mult în dezvoltări mixte, în special când vine vorba despre proiecte de restructurare urbană.

Totodată, acesta a adăugat faptul că Speedwell se concentrează în special pe platformele industriale vechi, din moment ce acestea beneficiază de cel mai bun transport în comun. Pe de altă parte însă, acesta a adăugat faptul că există și anumite probleme în cazul dezvoltărilor mixte.

„Un proiect de dezvoltare cu adevărat mixt este dificil, pentru că înainte de toate rămânem (compania Speedwell, n.r.) un produs financiar. Spre exemplu, mulți investitori sau cumpărători nu vor decât fie un proiect comercial, fie unul rezidențial, fie de birouri. Prin urmare, dacă ne uităm la istoric a fost necesar ca astfel de proiecte să fie separate, pentru că era nevoie de un anumit produs în particular, iar acest produs trebuia vândut unui fond (de investiții, n.r.)”, a explicat Jan Demeyere.

Ads

Pe de altă parte, acesta a explicat că adevărata problemă în această perioadă începe de acolo de unde autoritățile intervin în procesul de dezvoltare, exemplificând prin faptul că, atunci când un antreprenor dorește să construiască o dezvoltare mixtă, autoritățile spun că este nevoie de minimum 30% spații nerezidențiale (spații folosite pentru activități administrative sau comerciale, firme, hoteluri, bănci, școli sau clinici medicale, n.r.).

„Îmi pare rău să spun acest lucru, dar imediat ce autoritățile încearcă să interfereze cu sectorul privat, devine o problemă. Iar asta pentru că un proiect de dezvoltare mixtă nu poate fi privit numai ca și cum ar fi doar o bucată de pământ, ci mai degrabă ca un mediu pentru așa-numitul 'oraș de 15 minute'”, a declarat Jan Demeyere.

Totodată, acesta a mai adăugat faptul că primarul unui oraș ar trebui să fie implicat în ceea ce ține de partea publică a acelui oraș, cum ar fi străzile, spațiile publice și spațiile verzi, dar că, în definitiv, proprietatea privată este condusă de piață, lucru care se va întâmpla întotdeauna.

Ads

Mai mult, în continuarea acestui subiect, cofondatorul Speedweel a explicat, în context, că ar fi nevoie de un nou tip de urbaniști, „urbaniști-economiști”, după cum s-a exprimat acesta, care să se poată uita la deciziile autorităților și să explice ce efect vor avea asupra pieței în sine.

Nu în ultimul rând, Jan Demeyere a arătat și faptul că Speedwell încearcă de 5 ani să realizeze un proiect pe platforma unui colos industrial (Griro), Primăria București solicitând ca acesta să prevadă 20 m2 de spațiu verde per locuitor.

Totodată, antreprenorul a răspuns și întrebării generale a moderatorului cu privire la felul în care se va trăi și locui peste 10 ani, explicând faptul că totul depinde de demografie și de date.

„Observăm în numeroase țări din vestul Europei faptul că numeroase orașe au o populație tot mai îmbătrânită. Unii oameni nu își mai pot permite să locuiască în oraș, prin urmare se mută în afara acestuia sau în zone-satelit ale orașului pe măsură ce acesta devine tot mai scump. Acesta este genul de date de care avem nevoie pe măsură ce orașele cresc sau se micșorează. Apropos, aud pe toată lumea spunând că orașele cresc, dar să știți că există și orașe care se micșorează, iar asta are un efect asupra costului vieții în orașele în sine. Spre exemplu dacă vrei să construiești un parc imens, acesta trebuie întreținut din bani publici, iar dacă nu sunt suficienți oameni să facă acest lucru, ci numai câțiva fericiți în jurul parcului care profită de pe urma acestui lucru, asta nu este în regulă. Prin urmare genul ăsta de date pot ajuta mult, iar astăzi aceste date nu există. Îmi poate spune cineva, de exemplu, dacă Bucureștiul crește sau se micșorează, dacă scoatem studenții din discuție?”, a spus Jan Demeyere.

Ads

Nu în ultimul rând, răspunzând întrebării moderatorului cu privire la oportunitatea reorganizării administrative a României, cofondatorul Speedwell a spus că aceasta i se pare o idee foarte bună, dând exemplu în acest sens cantoanele elvețiene.

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads