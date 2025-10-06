Michael Topolinski IV (InteRo Property Development) la The Real Estate Event: „Suntem concentrați pe a livra dezvoltări care să aducă valoare reală pieței și comunității”

Michael Topolinski IV, Partner and Head of Sales & Investor InteRo Property Development, a fost prezent pe data de 11 septembrie la ediția Legacy a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com. Cu această ocazie, Michael Topolinski IV a vorbit despre filozofia din spatele actualelor dezvoltări ale companiei, despre felul în care tehnologia va ajunge să dicteze schimbările din piață, dar și despre problema lipsei autorizărilor și a permiselor de construire cu care se confruntă dezvoltatorii.

Ziare.com: Tema ediției din acest an este Legacy (moștenire, n.r.). Ce înseamnă această idee pentru InteRo Property Development și cum se reflectă în proiectele pe care le livrați?

Michael Topolinski IV: Moștenirea realmente încapsulează tot ceea ce facem. Suntem o familie implicată în afaceri imobiliare, eu sunt a doua generație implicată, iar în ceea ce privește ce ne motivează în fiecare zi, este vorba tocmai despre această moștenire pe care încercăm s-o construim, dar și despre faptul că ne concentrăm pe construirea unei afaceri care să se întindă pe generații. Sensul a ceea ce facem este ca și copiii mei să fie implicați în afacere la un moment dat, de asemenea și copiii copiilor mei și așa mai departe. În ce privește proiectele noastre, suntem concentrați pe a livra dezvoltări care să aducă valoare reală pieței și comunității, dar suntem de asemenea dispuși să luăm decizii care să ne ajute să livrăm proiecte care lasă o moștenire, deși acest lucru ne-ar putea costa din punct de vedere al profitului.

Ziare.com: Într-o piață de real estate atât de competitivă, cum diferențiați portofoliul InteRo față de cel al altor companii și ce direcții strategice urmați pentru ca compania să rămână relevantă pe termen lung?

Michael Topolinski IV: La InteRo, suntem concentrați pe inovație. Dacă veți vedea dezvoltările noastre, în special cele pe care le avem în construcție astăzi, veți vedea facilități care nu există pe piață. Spre exemplu, la SkyLight Residence, aș spune că este unul dintre, dacă nu chiar singurul, proiect adevărat de „oraș de 15 minute” din București. De asemenea, are facilități, printre care piscine situate pe acoperiș, care nu au mai fost văzute pe piață până acum. Aș spune că în ceea ce privește dezvoltările noastre, veți vedea produse cu adevărat inovatoare, care încorporează tehnologia, planificarea și dezvoltarea bine conceptualizate și de asemenea proiecte de dezvoltare mixtă.

Ziare.com: Care credeți că vor fi tendințele-cheie care vor influența piața românească de imobiliare în următorii 5 până la 10 ani și cum vă pregătiți să le faceți față?

Michael Topolinski IV: Sper ca aspectele legate de autorizări, de lipsa permiselor de construire, precum și această tendință în care am văzut cantitatea de metri pătrați construibili realmente înjumătățită în ultimii doi ani, să se schimbe; sper ca aceasta să fie o tendință pe care să o vedem în următorii 5 ani. Dar când vine vorba despre dezvoltările și conceptele în sine, cred că tehnologia va juca un rol imens. Vedem lumea schimbându-se odată cu inteligența artificială și nu știm ce impact va avea asta asupra cererii clienților, dar știm că tehnologia va asigura un produs de calitate mai bună, fie că este vorba despre case inteligente, sau diferite facilități care să asigure eficiența energetică, de exemplu. Prin urmare, cred că vom continua să vedem mai multe produse inovatoare care utilizează tot mai mult tehnologia pentru a oferi o calitate mai bună a vieții, dar și produse mai bune pentru piață.

