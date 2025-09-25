Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”

Michael Topolinski IV, Partner și Head of Sales & Investor la InteRo Property Development, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Michael Topolinski IV a trecut în revistă începuturile sale alături de InteRo și nu numai, a oferit publicului TREE o listă detaliată a oportunităților, dar și a riscurilor la care se supune piața imobiliară din țară și a detaliat planurile companiei pentru viitorul pe termen lung.

Experiența de peste 10 ani a lui Topolinski în vânzări în Canada, Statele Unite și România îi conferă o cunoaștere aprofundată a condițiilor pieței internaționale din sectorul imobiliar. În urmă cu șase ani, Michael s-a mutat definitiv la București și a devenit unul dintre cei patru parteneri de afaceri ai companiei de familie InteRo Property Development. Acesta conduce departamentul de vânzări InteRo și gestionează oportunitățile de investiții, colaborând îndeaproape cu investitori din România și din alte țări europene.

În cadrul panelului „legacy” de pe scena The Real Estate Event, acesta a început la rândul lui prin a detalia rolul pe care implicarea sa într-o afacere de familie l-a avut în evoluția sa, dar și în dezvoltarea strategiei de creștere a companiei în viitor.

„În familia mea, de când îmi pot aminti, mi-a fost inoculată responsabilitatea de a purta mai departe numele meu de familie, mai ales pentru că tatăl meu este primul din familia noastră care a avut succes în afaceri. (...) În ceea ce privește avantajele legate de a fi într-o afacere de familie, mai ales în domeniul nostru, am un model care a trecut prin provocări incredibile, care mi-a transmis valori, dar care m-a și expus unor provocări incredibile tocmai pentru a mă dezvolta eficient, ceea ce este un privilegiu. Iar acele valori au rămas cu mine în orice aspect al vieții mele până astăzi”, a detaliat Topolinski.

Acesta a adăugat și că acest tip de evoluție, în sânul unei afaceri de familie, schimbă viziunea de viitor a deciziilor pe care le iau cei implicați, pentru a ține cont nu doar de perspectiva de a construi o afacere care să dăinuie și pentru noile generații, dar și ca noile generații să dețină calitățile necesare pentru a purta mai departe tradiția creată de cei de dinainte. Iar acest lucru nu ține doar de familiile implicate direct în business, dar și de modul în care comunitatea, în sens larg, este afectată pozitiv de aceste decizii.

Oportunități de neratat pentru mediul de business din România și riscuri pentru piața imobiliară în viitor

În ceea ce privește trendurile care există deja și care sunt esențiale pentru firme pentru ca acestea să continue să se mențină la liman și pe viitor, potrivit lui Michael Topolinski IV, este important de ținut cont că majoritatea orașelor din provincie ale României au un potențial foarte ridicat care ține tocmai de accesibilitatea pieței.

„Dacă ne uităm la alte orașe mari din Europa și din lume, vom vedea că există o serie de piețe artificiale, esențialmente, din cauza unor produse financiare care au fost introduse pe piață și care, în cele din urmă, sfârșesc prin a se lovi de realitatea faptului că aceste produse mai degrabă creează nevoi false. Ceea ce apreciez enorm la București și la România este că e o piață bazată pe prețuri accesibile, adică o legătură între volumul capitalului care există în piață astăzi, cât câștigă oamenii și care este costul vieții care dictează prețurile.

Acest aspect este evident și prin faptul că 46% dintre cumpărători cumpără proprietăți cu banii jos, un procent formidabil de mare față de alte orașe dezvoltate. În ceea ce privește viitorul, cel mai important element pe care l-aș menționa vine dinspre mediul politic, deoarece există, în mod evident, provocări în ceea ce privește viziunea și cooperarea eficientă cu dezvoltatorii privați. Cred că e un trend care va trebui să se schimbe în viitor, iar colaborarea trebuie să devină mai lucrativă, fiindcă dacă nu vom lucra bine cu autoritățile, vom avea cu toții de pierdut. Anul trecut, la acest eveniment, mă temeam de un val de scădere al accesibilității pieței și deja a început.”

Topolinski a explicat cum gradul de accesibilitate al pieței a început să scadă an de an, începând din 2022. Iar dacă modul în care lucrează autoritățile cu piața imobiliară astăzi nu se va schimba, Topolinski a sugerat că riscăm să pierdem, ca piață, avantajul pe care îl aveam înainte ca acest decalaj să se producă.

Referitor la riscurile din piața imobiliară românească din prezent, reprezentantul InteRo Property Development a explicat că, pe baza problemelor macroeconomice legate de deficitul bugetar ridicat, rata inflației și nu numai, unul din riscurile majore în prezent este acumularea de capital. „Când o bancă ia în calcul un credit pentru un dezvoltator sau investirea de capital în obligațiuni de stat care produc un randament mai mic, dar ajustat la perspective de risc, titlurile de stat par mai avantajoase, atunci băncile decid să opteze pentru piața de obligațiuni, cu un produs financiar care vine la pachet cu un nivel de risc mai scăzut și cu o perspectivă sigură de randament.”

Potrivit acestuia, în ritmul în care se dezvoltă afacerile InteRo, compania încearcă să gestioneze acest risc pentru a lucra cu creditori străini și se află într-un proces de a dezvolta propriile produse prin companii separate pentru a adresa tocmai această problemă a accesului la finanțare. Pe viitor, Michael Topolinski a specificat că și-ar dori ca moștenirea pe care o lasă în urmă InteRo Property Development să fie tradiția clădirilor extraordinar de bine conceptualizate care oferă o valoare dincolo de ce se așteptau clienții noștri și comunitatea în ansamblu. Visul ar fi și să rupem puțin din stigma dezvoltatorilor imobiliari, pentru că, indiferent ce se construiește astăzi, există o preconcepție legată de ideea că dezvoltatorii nu au intenții bune. Speranța este că dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea acestei stigme”, a punctat antreprenorul.

