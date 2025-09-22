Oana Diaconescu (IULIUS), la The Real Estate Event: „Peste 20 de ani, ne dorim ca IULIUS să fie ținut minte pentru urbanism în interesul comunității”

Oana Diaconescu, Head of Leasing a IULIUS, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Oana Diaconescu a trecut atent în revistă proiectele curente ale companiei, oferind detalii atât despre îmbunătățirile care urmează să aibă loc în cadrul zonei Palas din Iași, dar mai ales, cum arată planul amplului proiect mixed-use RIVUS, din Cluj-Napoca.

Oana Diaconescu face parte din echipa IULIUS de 20 de ani. Din 2006 deține funcția de Head of Leasing, coordonând activitățile departamentului de leasing pentru segmentul de retail din proiectele companiei: complexul mixed-use Palas Iași, un proiect de regenerare urbană, împreună cu extinderea Palas Campus, Iulius Town Timișoara, lanțul național de Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca și Suceava, precum și cele două proiecte de retail de proximitate Family Market din Iași.

Încă de la începutul celui de-al treilea panel al evenimentului marca Ziare.com, Oana Diaconescu a vorbit, la invitația moderatorului, despre valorile utilizate de IULIUS în strategia de dezvoltare a companiei. Potrivit acesteia, valorile IULIUS legate de echipă și de viziune au legat proiectele companiei de la început. „Însă doi vectori importanți ne unesc în această perioadă, și anume conceptul de regenerare urbană și mixed-use development. Acestea sunt două direcții strategice pe care le avem în vedere în implementarea proiectelor viitoare, dar pe care le-am aplicat și în ultimele proiecte lansate. Dau exemplu aici Palas Iași, care a fost primul proiect de real estate lansat în România în 2012, care a presupus o investiție de 320 de milioane de euro și care a transformat un loc în care practic nu exista nimic într-un adevărat hub social, cultural, economic; un loc în care peste 60 din cele mai mari companii de astăzi și-au stabilit sediul și care a generat peste 15.000 de locuri de muncă.”

Ads

Oana Diaconescu a mai amintit că Palas Iași a fost construit pe 5 hectare de teren, astăzi devenind principala atracție și destinație de petrecere a timpului liber în oraș. Parcul pune în valoare și mai mult Palatul Culturii, „emblema orașului Iași, fiind un loc unde s-au identificat soluții de conectivitate și mobilitate urbană. Am preluat exemplul de la Iași și la Timișoara, unde am inaugurat, nu cu mulți ani în urmă, Iulius Town. Proiectele noastre au această destinație, de mixed-use development, și presupun regenerarea și reactivarea unor zone neglijate și pe care le redăm circuitului social și economic al orașului în care activăm”, a mai explicat Diaconescu.

Ce va lăsa IULIUS în urmă pentru următoarele două decenii

Pentru grupul IULIUS, ultimele două decenii au însemnat investiții în România de 1,2 miliarde de euro, clădiri verzi, sustenabile, peste 330 de milioane de euro în taxe și impozite generate de toate proprietățile pe care IULIUS le are active, dar și peste 145 de sedii de companii care au generat aproximativ 30.000 de locuri de muncă în trei orașe mari ale României, în 15 clădiri de birouri. Totodată, în ultimii 20 de ani, în cadrul IULIUS au fost găzduite numeroase evenimente culturale, destinate comunității, patru grădini urbane construite de la zero cu o investiție de peste 20 de milioane de euro și pe o suprafață de peste 18 hectare. „De altfel, zona verde, în proiectele noastre, ocupă un procent de 44%. Am făcut investiții de 190 de milioane de euro în infrastructură publică, și aici mă refer la parcări și drumuri publice.

Ads

Astăzi ne îndreptăm spre a atinge o nouă bornă în evoluția companiei, și anume ne dorim să livrăm „next generation projects” (n.r. eng. proiecte de generație următoare, nouă) și facem acest lucru prin conceptele pe care le vom lansa la Cluj prin proiectul RIVUS, noul proiect pe care îl vom livra în trei ani, dar și cu proiectul din Constanța și remodelarea Palas. Venim cu noi concepte pentru că beneficiem, în aceste noi proiecte, de expertiza unor case de arhitectură aflate în top 10 mondial, și mă refer aici la Foster + Partners, cu care colaborăm pentru proiectul de la Constanța și pentru remodelarea Palas de la Iași și la biroul olandez de arhitectură UNStudio, cu care colaborăm la RIVUS din Cluj-Napoca.

Peste 20 de ani, ne dorim ca IULIUS să fie ținut minte pentru un urbanism în interesul comunității, un urbanism sustenabil, nu pentru niște simple clădiri cu care să ocupăm niște suprafețe, ci pentru centre urbane pliate pe nevoile comunității și pentru viitoarele planuri de dezvoltare ale orașelor în care construim”, a încheiat Oana Diaconescu.

Ads

Urmăriți în integralitate panelul intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, precum și celelalte discuții și prezentări din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads