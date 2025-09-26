Sorin Preda (Global Vision) la The Real Estate Event: „Pentru mine, succesul nu se măsoară prin bani sau metri pătrați. Eu l-aș traduce în 50.000 de locuri de muncă”

Sorin Preda, Chief Executive Officer & Founder, Global Vision, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Sorin Preda a răspuns în detaliu unor întrebări despre strategia Global Vision pe termen mediu și lung, ce înseamnă să construiești o afacere profitabilă de la zero în România, dar și despre elementele de risc pentru piața imobiliară din țară și cum ar putea dezvoltatorii să se protejeze de impactul situației macroeconomice din prezent.

Pe parcursul carierei sale de fondator și CEO al Global Vision, o platformă de investiții și dezvoltări imobiliare de top, cu proiecte în România și Europa Centrală și de Est, compania a devenit unul dintre principalii jucători imobiliari din România, dezvoltând peste 1 milion mp și generând oportunități și locuri de muncă majore. În 2024, în urma unei tranzacții logistice de referință, în valoare de 110 milioane de euro, Sorin Preda a lansat o platformă dedicată de investiții imobiliare, alături de diviziile de energie verde și tehnologie și inovație, vizând proiecte combinate de 1 miliard de euro.

În cadrul panelului dedicat generațiilor de antreprenori români, acesta a oferit perspectiva omului de business care a început o afacere de la zero și a văzut-o, la prima mână, crescând. „Tatăl meu mi-a spus întotdeauna să nu cumva să părăsesc cariera corporate și zona de confort și de câștig fix pentru că fac cea mai mare prostie. Educația antreprenorială pe vremea aceea nu era ceva la modă. Dar am făcut-o și avem două decenii de când facem lucrul ăsta; părinții mei, după zece ani, credeau în continuare că eu sunt angajat la Global Vision, nu fondator, pentru că ar fi stat ei mai liniștiți vizavi de zona de câștig. Am învățat foarte mult, fiindcă chiar am pornit de la zero, dar cu un bagaj foarte mare de cunoștințe de business dobândit în timpul colaborării cu multinaționalele prin care am trecut.

Ce pot să spun e că educația e un fundament mult mai sănătos decât câștigul financiar sau decât partea financiară pe care o poți moșteni și sunt convins că și colegii mei de panel pot confirma că dacă ar fi să menționeze un prim lucru pe care l-au dobândit stând lângă familiile lor în business, partea de educație antreprenorială și financiară ar fi înaintea banilor”, a declarat acesta.

Ce înseamnă să faci antreprenoriat de la zero și, mai ales, în România

Sorin Preda a explicat că, din experiența sa, România este o țară aparte, din multe de vedere, generația sa de antreprenori fiind născută cumva „între lumi”. „Am fost generația care avea oportunitatea să facă afaceri cu mediul politic și nu a făcut-o, dar și cea care avea șansa să construiască capital rapid, să acceseze „easy money” (n.r. eng. bani ușor de făcut, bani rapizi) și nu s-a întâmplat astfel, probabil din educație vine răspunsul. Vorbim de o companie care, în momentul de față, reprezintă un reper în industria de real estate, prin perspectiva portofoliului de proiecte și de clienți. Pentru mine, la 20 de ani de la început, (n.r. succesul) nu se măsoară prin bani sau metri pătrați, deși asta raportăm în fiecare zi și mass-media despre asta scrie, ci lăsăm în urmă ceva dincolo de numele și capital. Vorbim, în cazul nostru, de un dezvoltator și un investitor în aproape jumătate de milion de metri pătrați de spații logistice și de producție, pe care eu l-aș traduce în 50.000 de locuri de muncă”, a explicat Preda.

Global Vision, potrivit fondatorului Sorin Preda, a pus umărul la construirea unor clădiri unde s-au deschis fabrici ce au deschis producția de tehnologii mai avansate, cu valoare adăugată, totul aducând în comunitățile locale ceva mai mult decât locuri de muncă, și anume transfer de tehnologie și educație. „Toate acestea sunt foarte importante atunci când îți propui să gândești un plan intergenerațional, lucru care, din păcate, lipsește acestei țări”, a conchis Sorin Preda, sugerând că, în prezent, România nu are un plan, dar antreprenorii ar putea veni lângă cei care pot gândi acest plan, cu experiențe, cu viziuni și, foarte important, cu idei despre ceea ce, din experiența noastră, se poate face în România astfel încât să se transfere în avantaje competitive la nivel regional.

Acesta a mai punctat faptul că reinventarea în business este de asemenea un lucru fundamental. „Cred că în cele două decenii ne-am reinventat cel puțin de două ori și, din 2020 încoace, aș spune că am accelerat procesul de adaptare și de ascuțire a spiritului și agilității în tot ce înseamnă prinderea trendurilor noi și alinierea obiectivelor companiei la acestea. Avem foarte mult de lucru. Mă bucur și eu să am următoarea generație lângă mine, având în vedere că Maria, fiica mea, s-a întors din SUA și a început să lucreze în biroul nostru.” Potrivit lui Sorin Preda, moștenirea pe care Global Vision ar fi ideal să o lase mai departe este formată dintr-o serie de ecosisteme și o percepție bună despre industria de real estate și despre mediul investițional din România.

Potrivit acestuia, trenul pe care piața imobiliară românească, dar și România, ca societate, ar trebui să nu îl piardă în următoarea perioadă ține de trei elemente. „Pentru noi, liderii de organizații în industria de real estate, este foarte important să ne educăm în tot ceea ce înseamnă piețe de capital. În ultimii trei-patru ani, fluxurile și modalitatea de circulație a capitalului în lume s-a schimbat, sentimentul și reticența investitorilor au crescut, deci avem nevoie de o bază de cunoștințe foarte solidă în această zonă”, a început Preda să explice.

Un al doilea lucru crucial pentru actorii din acest domeniu, a punctat Sorin Preda, este învățarea alfabetului tehnologic. „Avem nevoie de o alfabetizare tehnologică accelerată pentru a înțelege ce înseamnă AI și cum va revoluționa viața noastră. Pentru că o simțim deja în fiecare zi, dar am senzația că foarte puțin timp alocăm încă învățării acestui alfabet. În al treilea rând, astăzi, mai mult decât oricând, e nevoie să înțelegi geopolitică. În țară, dacă vreți, avem nevoie, ca oameni de afaceri, să învățăm să convingem autoritățile că ceea ce facem aduce beneficii reale. Avem nevoie să ascultăm la rândul nostru autoritățile atunci când ne refuză sau ne blochează anumite proiecte și lucrul acesta, până acum câțiva ani, în România, nu era necesar. Mergeai pur și simplu și angajai niște profesioniști care îți întocmeau niște dosare și foarte puțini antreprenori se duceau în fața unei comisii să-și susțină proiectele. Lucrul acesta s-a schimbat, comunitățile vor să înțeleagă valoarea proiectelor noastre pentru ele și atunci cred că noi trebuie să ne educăm foarte mult în zona diplomației economice. Dacă dorim și internaționalizarea afacerilor noastre, cred că trebuie să fim cu atât mai aplecați să înțelegem această diplomația economică, să așteptăm cât mai puțin de la Stat, de la Guvern, de la ambasadele și misiunile noastre diplomatice de afară și să începem să convingem investitori că piețele pe care noi ne desfășurăm activitatea au un potențial ridicat, iar proiectele noastre merită capitalul. Până la urmă totul se rezumă la încrederea investitorului în piața în care te desfășori. Am constatat că dacă nu înveți această diplomație economică, nu reușești și riști să ieși din peisaj”, a declarat Sorin Preda.

Riscuri pentru perioada următoare, pe piața imobiliară

În ceea ce privește riscurile pe care și le asumă actorii de pe piața imobiliară în particular și din peisajul de business din România în general, există două probleme majore, iar unul dintre ele are de-a face cu un risc geopolitic uriaș. „Îl analizăm, suntem atenți la el, înțelegem că de acolo derivă o reticență a investitorilor de a plasa capital în zona Europei de Est. Probabil că ne întrebăm toți ce mai valorează un activ în Varșovia sau în București, dacă, chiar și din greșeală, aterizează niște drone sau o rachetă balistică pe aici și nu cred că avem ce să facem.

Al doilea risc, care ține în particular de situația României, este cel legat de deficitul public. Am intrat într-un pachet de măsuri menit să încerce o reechilibrare. Vedem că nu e ușor, firmele de rating nu sunt încă confortabile, Comisia Europeană și Parlamentul European încă se uită atent la tot ce se întâmplă aici. Nu cred că vom evita o scădere a consumului, aceasta este evaluarea noastră. Dacă asta se întâmplă pe termen scurt, așa cum sunt predicțiile guvernanților, e un lucru bun. Dacă însă stabilitatea politică duce către o schimbare de guvern, cred că vom discuta de alt film. Nu știu cum și în ce formă, dar mediul politic trebuie recuplat la mediul antreprenorial și cred că niște workshopuri în care să arătăm care este efectul unui pipeline de proiecte de dezvoltare care regenerează urban, îmbunătățesc infrastructura energetică, creează locuri de muncă. Toate acestea vor dispărea pur și simplu, se evaporă, în cazul în care unul dintre aceste două-trei lucruri se întâmplă”, a avertizat Preda.

Pe de altă parte, a insistat acesta, există și strategii de reducere a riscului, iar în cazul Global Vision se ia în calcul diversificarea portofoliului. „Nu mai mergem pe o singură clasă de active, ci pe mai multe, pe un spread geografic bun și considerăm internaționalizarea, cu siguranță, și cred că trebuie să gândim în paradigma asta.” Totodată, Sorin Preda a încheiat prin a spera că, pe viitor, dezvoltatorii imobiliari vor fi văzuți ca ceva mai mult decât numele de acum. „Sper că oamenii își vor aminti de noi ca dezvoltatori de ecosisteme, ceea ce înseamnă investitori, chiriași, utilizatorii proiectelor noastre și, nu în ultimul rând, oamenii care trăiesc acolo.”

