Liderii din imobiliare dezbat viitorul industriei la conferința The Real Estate Event, editia The LEGACY, 2025

The Real Estate Event 2025, The LEGACY Edition, aduce împreună pe 11 septembrie, la Restaurant Diplomat & Loft Diplomat București, liderii care au pus bazele industriei imobiliare din România și reprezentanții noii generații de antreprenori și investitori. În cadrul conferinței, trei paneluri curatoriate atent vor deschide dialogul între pionieri, vizionari și decidenții momentului, explorând atât reperele trecutului, cât și direcțiile următoarelor decenii.

The Real Estate Event 2025 își propune să ofere o experiență definitorie pentru industria imobiliară din România, aducând împreună lideri, vizionari și profesioniști într-un cadru de inspirație și dialog. Conferința va deschide perspectiva asupra viitorului pieței, completând analiza cu insight-uri valoroase, lecții învățate și povești de succes ale pionierilor care au pus bazele real estate-ului românesc după 1990. Evenimentul devine astfel spațiul în care înțelegem cum s-au construit reperele acestei industrii și care sunt direcțiile pentru o dezvoltare sustenabilă și relevantă.

Agenda The Real Estate Event 2025 este marcată de un line-up de excepție, care aduce împreună lideri și pionieri ai real estate-ului românesc. Discuțiile vor gravita în jurul a trei paneluri esențiale, fiecare conturat de experiența și viziunea unor speakeri de referință.

PANEL 1 - România 2035 – Viitorul dezvoltării rezidențiale în marile orașe și regiunile emergente.

Chair of the Panel: Gabriel Biriș, Co Managing Partner, Biriș Goran

Ads

Bogdan Iliescu, Commercial Director, Nusco

Jan Demeyere, Architect and Co-founder, Speedwell

Alex Skouras, Managing Partner, Alesonor

Victor Terheș, Chief Commercial Officer, Bellemonde

Andreea Dumitru, Chief Marketing Offices, Hagag Europe Development

Tatian Diaconu, Owner representative, Kasper Development

Adi Steiner, Partner, STC Partners

Florin Mariș, Chief Executive Officer, Hexagon

PANEL 2 - Motorul creșterii în următorul deceniu – Cum ne adaptăm într-o piață imobiliară în continuă schimbare?

Chair of Panel: Victor Constantinescu, Partner, Kinstellar

Marius Barbu, Director Asset Management, NEPI Rockcastle

Anca Damour, CEO & Partner DCraig Real Estate/ Executive Board Member ELI Parks

Gijs Klomp, Business Development Manager, WDP Romania

Geo Mărgescu, Chief Executive Office & Co-founder, Forte Parteners

Antoniu Panait, Managing Director, Vastint Romania

Adinel Tudor, Chief Executive Officer, EVO Properties

Ads

PANEL 3: THE LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi

Chair of Panel: Ionuț Bonoiu, Founder Businesspedia.ro and Head of Context & Clarity, Termene.ro

Beatrice Dumitrascu, Chief Executive Officer Residential Division, ONE UNITED PROPERTIES

Oana Diaconescu, Head of Leasing, IULIUS GROUP

Sorin Preda, Founder & Chief Executive Office, Global Vision

Bogdan Doicescu, Group Chief Executive Officer, Bog’Art

Andrei Pogonaru, Partner, CEFS

Michael Topolinski IV, Partner and Head of Sales and Investor Relations, InteRo Property Development

Alexandru Bonea, Co-Founder & Chief Executive Officer, Meta Estate Trust

Conferința integrează și două prezentări, care completează perspectivele oferite în cele trei panel-uri:

Ads

OPENING SPEECH: Real estate în România: De la începuturile promițătoare, la o piață de încredere, Brendon O' Reilly - Managing Director, Fashion House Group and Managing Director, Liebrecht & wooD Management Romania.

GUEST SPEECH: Viitorul inteligenței artificiale în piața imobiliară din România, David Flusberg, Real Estate Investor, former Chairman One United Properties, former Co-Founder and President Adama.

Moderarea conferinței va fi asigurată de Ionuț Oprea, Publisher al seriei „Romania's RE Market Pulse Reports”.

„The LEGACY este o invitație la reflecție asupra evoluției sectorului imobiliar din ultimii 35 de ani și a modului în care industria se pregătește pentru următoarele decenii. Lineup-ul acestei ediții reunește atât vizionari, cât și lideri ai noii generații, pentru a înțelege cum arată moștenirea real estate-ului românesc și cum putem lăsa în urmă comunități durabile și repere care să inspire viitorul.”, declară Loredana Popa, Fondator & CEO RETAIL365 și concept-creator The Real Estate Event.

Ads

Conferința reunește peste 150 de profesioniști din real estate și industrii conexe, urmată de o gală de recunoaștere a performanței – Trofeul Excelenței – The LEGACY Edition, precum și de un networking party ce va găzdui peste 650 de invitați.

Ediția aniversară din 2025 continuă parteneriatul dintre RETAIL365 și www.ziare.com contribuind la vizibilitatea platformei The Real Estate Event și facilitând diseminarea mesajelor cheie către industrie și publicul larg.

Detaliile The Real Estate Event - Conference & Networking Party 2025 sunt disponibile pe www.therealestateevent.ro.

Mulțumiri speciale partenerilor care ne sunt alături în construirea acestei ediții aniversare:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, HAGAG Europe Development, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security.

Ads

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Despre THE REAL ESTATE EVENT

MANIFESTO: THE REAL ESTATE EVENT este mai mult decât o conferință, este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între toți cei care au un impact asupra industriei. Suntem determinați să fim un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie cu adevărat în beneficiul tuturor.

Co-organizatori RETAIL365 și Ziare.com

RETAIL365, companie de consultanță de top din România, ce oferă soluții inovatoare de business și marketing pentru diferite industrii, cu un accent special pe retail, real estate și proiecte mixed-use. Cu peste un deceniu de experiență, RETAIL365 a construit un portofoliu de proiecte de succes și activează ca o soluție completă, identificând, integrând și coordonând eficient resursele colaboratorilor pentru a atinge obiectivele și a îmbunătăți performanța.

Ziare.com este unul dintre cele mai importante site-uri de știri din România, fiind folosit drept sursă de informare de circa 4 milioane de utilizatori unici pe lună. Funcționând sub deviza ”Orice știre importantă în maximum 10 minute”, acest angajament este asumat de o echipă de circa 30 de oameni din care fac parte jurnaliști specializați în domenii importante precum politic, economic, justiție, actualitate, sănătate sau educație.

Ads