Trofeul Excelenței – The LEGACY 2025: Recunoașterea companiilor care au modelat piața imobiliară din România în ultimii 35 de ani

Gala Trofeul Excelenței, momentul culminant al ediției aniversare The Real Estate Event - Conference, Awards Gala & Networking Party 2025, ediția The LEGACY, a celebrat companiile care au redefinit industria imobiliară din România în ultimii 35 de ani. În fața a peste 600 de invitați din real estate și industrii conexe, au fost onorate branduri emblematice, construite cu viziune, reziliență și spirit antreprenorial autentic.

„Gala Trofeul Excelenței – The LEGACY reprezintă o recunoaștere a performanțelor din domeniul imobiliar, celebrând companiile care au lăsat o moștenire durabilă pentru România, cu un impact pozitiv asupra generațiilor viitoare. Această ceremonie își propune să onoreze atât companiile, cât și fondatorii români care, în ultimii 35 de ani, au jucat un rol esențial în construirea unor comunități puternice, în transformarea orașelor și în integrarea României în tendințele internaționale din industrie, devenind modele autentice de leadership, consistență și impact de lungă durată”, a declarat Loredana Popa, Fondator & CEO Retail365 și The Real Estate Event.

La această ediție specială, în care am marcat 35 de ani de real estate românesc și maturizarea unei piețe care s-a format și a crescut alături de liderii săi, Trofeul Excelenței a onorat acele companii și lideri care au redefinit standardele industriei, prin inovație, responsabilitate și contribuții majore la dezvoltarea urbană a României.

Felicitări câștigătorilor Trofeului Excelenței – The LEGACY, care, prin realizările lor, au devenit repere de excelență și inspirație pentru întreaga industrie.

Dedeman: Cel mai mare retailer românesc de materiale de construcții a ajuns la afaceri de mai bine de 12 miliarde de lei în 2024. În prezent, Dedeman operează o rețea națională de 64 de magazine, continuând să se extindă, cu spații de vânzare de la 7.500 la 18.000 de metri pătrați și o ofertă de peste 60.000 de produse. Rețeaua de magazine reprezintă doar o parte din afacerile familiei Pavăl, una dintre cele mai puternice din antreprenoriatul românesc. Prin Pavăl Holding, aceasta a construit un portofoliu diversificat și a devenit un investitor de referință atât pe piața de capital, cât și pe piața imobiliară. În prezent, deține clădiri de birouri cu o valoare totală de peste 1 miliard de euro, în București și Cluj-Napoca, însumând peste 356.600 m², și a realizat tranzacții majore, precum achiziția celor șapte clădiri CA Immo, în valoare de aproximativ 380 de milioane de euro. Trofeul a fost ridicat de Andreea Druga, Managing Director, Pavăl Holding - Dedeman Office Division.

Proiectul Băneasa: De-a lungul anilor, Nordul Capitalei a devenit un reper pentru locuire și business de calitate, găzduind reședințe exclusiviste, sediile unora dintre cele mai importante companii, dar și unul dintre cele mai importante poluri comerciale și de lifestyle din Europa de Sud-Est. Acolo, pe 221 de hectare, proiectul pe care urmează să vi-l prezentăm, a redefinit conceptul de dezvoltare urbană integrată și a creat primul ecosistem complet din România: locuințe premium, birouri clasa A, retail de lux, infrastructură educațională și spații verzi. A reușit să transforme o zonă agricolă într-un pol economic și rezidențial de top și a avut până acum un impact total – direct și indirect - de 1,7 miliarde de euro. Salariile plătite la nivelul economiei ca rezultat al operațiunilor realizate de entitățile din grup ating 1,38 miliarde euro, iar forța de muncă stimulată prin operațiunile chiriașilor platformei comerciale a rezultat în 1,24 miliarde de euro salarii plătite în perioada 2005-2024. La 17 ani de la deschidere, rămâne cel mai important nume atunci când vine vorba de spații comerciale de calitate și generează peste 24 milioane de vizite anual. Trofeul a fost ridicat de Arthur Popa, CEO Băneasa Developments.

Global Vision: În urmă cu mai bine de 20 de ani, un tânăr manager de top dintr-o multinațională a decis să o ia de la zero într-un domeniu complet nou. De atunci, compania sa a dezvoltat peste un milion de metri pătrați, în special în domeniul logistic, unde a devenit unul dintre cei mai importanți jucători. După o tranzacție ce a vizat un portofoliu de circa 110 milioane de euro, a decis să mizeze totul pe o nouă divizie de energie verde și o platformă proprie de investiții care marchează trecerea la următoarea fază: de la dezvoltator la orchestrator al ecosistemului industrial românesc. Global Vision a devenit astfel un model de excelență, pregătit să fie replicat acum în toată Europa de Est, dar și în America. Trofeul a fost ridicat de Sorin Preda, Fondator & CEO Global Vision.

Bog’Art: O afacere de familie construită de la zero la începutul anilor ’90 a ajuns în timp să fie cunoscută drept cel mai important constructor pentru clădiri de birouri emblematice și a finalizat 650 de proiecte, cu o suprafață cumulată de 3 milioane de metri pătrați. Puține sunt clădirile de birouri de top construite în ultimele două decenii care să nu poarte amprenta companiei care a depășit anul trecut pragul de 900 de milioane de lei cifră de afaceri și 100 de milioane de lei profit. În ultimii ani, însă, sub conducerea celei de-a doua generații a familiei fondatoare, compania care acoperă întregul lanț de servicii în construcții, și-a aliniat strategia cu dinamica schimbătoare a pieței, caracterizată de investiții publice mari, cu un impact crescut care impune o atenție mai mare pentru realizarea și menținerea unui viitor mai verde. Au apărut, astfel, noi repere arhitecturale și economice. Trofeul a fost ridicat de Bogdan Doicescu, Group CEO Bog’Art Holding Management.

Iulius: De peste 25 de ani, o afacere pornită din inima Moldovei a redefinit centrele urbane românești prin proiecte vizionare care îmbină retail, office, rezidențial și experiențe culturale. A fost primul dezvoltator care a decis să transforme la scară mare zone istorice degradate sau zone industriale dezafectate în poluri economice regionale moderne, fiind prezent în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Valoarea investițiilor realizate în cei 25 de ani de activitate depășește 1,2 miliarde de euro, iar în prezent grupul are în dezvoltare alte două proiecte mixte majore de reconversie urbană, la Cluj-Napoca și Constanța, cu investiții estimate la peste 1,3 miliarde de euro. Trofeul a fost ridicat de Oana Diaconescu, Head of Leasing Iulius Group.

One United Properties: O companie pornită de doi tineri bancheri a devenit în timp cea mai valoroasă companie imobiliară de la Bursa din București. A început cu proiecte rezidențiale exclusiviste, iar ulterior s-a extins în tot mai multe segmente și a devenit unul dintre cei mai importanți investitori și dezvoltatori de proiecte rezidențiale, office și mixte de ultimă generație în București. La finalul anului trecut, pe care l-a încheiat cu afaceri de aproape 1,5 miliarde de lei, grupul avea în dezvoltare peste 4.000 de apartamente, 22.000 mp de spații de birouri și 21.000 mp de spații comerciale, cu o valoare totală brută de dezvoltare de 1,5 miliarde de euro. Iar ritmul este tot mai accelerat, numai în acest an fiind estimate a fi livrate la fel de multe apartamente ca în toți anii anteriori cumulați. Trofeul a fost ridicat de Beatrice Dumitrașcu, CEO Rezidențial One United Properties.

Ceremonia de decernare a Trofeului Excelenței a fost prezentată de Loredana Popa, Fondator & CEO Retail365 și The Real Estate Event, alături de Ionuț Bonoiu, Fondator BusinessPedia.ro și Head of Context & Clarity la Termene.ro și Ionuț Oprea, Publisher al seriei „Romania's RE Market Pulse Reports”, într-un moment de gală care a adus un plus de strălucire și inspirație ediției aniversare.

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului: PARTENERI: FIRST, SVN România, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, HAGAG Europe Development, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântână, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI. CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu CONSULTANT PR: Simona Macovei PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan. PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Despre THE REAL ESTATE EVENT MANIFESTO: THE REAL ESTATE EVENT este mai mult decât o conferință, este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între toți cei care au un impact asupra industriei. Suntem determinați să fim un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie cu adevărat în beneficiul tuturor.

Co-organizatori RETAIL365 și Ziare.com RETAIL365, companie de consultanță de top din România, ce oferă soluții inovatoare de business și marketing pentru diferite industrii, cu un accent special pe retail, real estate și proiecte mixed-use. Cu peste un deceniu de experiență, RETAIL365 a construit un portofoliu de proiecte de succes și activează ca o soluție completă, identificând, integrând și coordonând eficient resursele colaboratorilor pentru a atinge obiectivele și a îmbunătăți performanța. Ziare.com este unul dintre cele mai importante site-uri de știri din România, fiind folosit drept sursă de informare de circa 4 milioane de utilizatori unici pe lună. Funcționând sub deviza ”Orice știre importantă în maximum 10 minute”, acest angajament este asumat de o echipă de circa 30 de oameni dintre care fac parte jurnaliști specializați în domenii importante precum politic, economic, justiție, actualitate, sănătate sau educație.

