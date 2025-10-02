Victor Terheș (Bellemonde) la The Real Estate Event: „Deja 70% dintre case sunt vândute, în vreme ce undeva la 35-40% dintre apartamente sunt antecontractate”

Victor Terheș, Chief Commercial Officer Bellemonde, a fost prezent pe data de 11 septembrie la ediția Legacy a The Real Estate Event, organizat de Retail 365 și Ziare.com. Cu această ocazie, antreprenorul a vorbit despre noul proiect Bellemonde Privee, despre felul în care se diferențiază acesta de Bellemonde Residence în materie de facilități și design, dar și despre procentul de locuințe care au fost deja vândute, respectiv antecontractate de clienți.

Ziare.com: Care este stadiul actual al proiectului Bellemonde având în vedere că au trecut mai mult de 12 luni de la lansare? Care sunt termenele estimate pentru finalizarea completă și ce procent din unități a fost deja vândut?

Victor Terheș: Bellemonde va fi construit într-o singură fază. Astăzi putem spune că suntem conform graficului de execuție, în sensul în care toată partea de structură și zidărie este deja finalizată, iar în paralel am început toate celelalte specialități, respectiv tâmplărie, instalații sanitare și electrice, care decurg conform programului anunțat. Termenul de livrare, respectiv finalizare al întregului proiect este preconizat pentru toamna anului viitor, iar în acest moment putem anunța că deja 70% dintre case sunt vândute, în vreme ce undeva la 35-40% dintre apartamente sunt deja antecontractate.

Ziare.com: Se anunță lansarea Bellemonde Privee. Cum se încadrează aceasta în strategia companiei și ce legături există cu proiectul mare Bellemonde?

Victor Terheș: Bellemonde Privee se construiește literalmente vis-a-vis de proiectul actual, de Bellemonde Residence și respectă aceleași principii de funcționalitate și estetică pe care, de altfel, le avem implementate și în Bellemonde Residence. O caracteristică deosebită a Bellemonde Privee este că vom avea o densitate relativ mai mică și suprafață construită mai mare. În sensul acesta, pe un teren de peste 25.000 de metri pătrați vom construi doar 52 de case, în componența cărora vom regăsi și partea de facilități cu care ne-am obișnuit clienții: o piscină outdoor, un loc de sport outdoor multifuncțional, bineînțeles parcuri și alei pietonale. Totodată, Bellemonde Privee este o rezidență închisă, securizată și cu acces automatizat, iar toți rezidenții Privee vor avea acces în society hub-ul din Bellemonde Residence, unde, de altfel, vom avea spațiile de coworking, spațiile de evenimente, locul de joacă indoor pentru copii și, bineînțeles, componenta spa, dedicată tuturor rezidenților Bellemonde, fie că vorbim de Residence sau Privee.

Ads

Ziare.com: Cum se diferențiază noul proiect de Bellemonde în termeni de design, facilități și target de clienți?

Victor Terheș: Targetul clienților rămâne în cea mai mare parte același, respectiv familii care evoluează, care pleacă de la apartamente, ale căror membri de familie sunt în creștere, oameni care pleacă din zona de apartamente și au nevoie de mai mult spațiu, au nevoie de apartenență la proiecte și la comunități, unde, de altfel, foarte importante sunt și regulile comunitare, pentru care cei mai mulți dintre rezidenții noștri aplică. În materie de design, Bellemonde Privee respectă aceleași principii moderne de design, în timp ce partea de fațadă și accentele care vor diferenția proiectul sunt diferite față de Bellemonde Residence. În sensul acesta, dacă la Bellemonde Residence am avut fațade exclusiv ventilate, la Bellemonde Privee avem un touch mai cald, respectiv folosim cu preponderență cărămida aparentă, proiectul fiind unul mai cald și mai primitor.

Ads

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads