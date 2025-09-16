Victor Terheș (Bellemonde) la The Real Estate Event: ”Anunțăm oficial lansarea noului proiect Bellemonde Privee”

Victor Terheș, Chief Commercial Officer Bellemonde, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. În primul panel al evenimentului, Victor Terheș a vorbit despre stadiul actual al proiectelor Bellemonde, precum și despre perspectiva pentru următorii 10 ani a pieței pe care activează compania.

Piscine, alei pietonale, society hub: Bellemonde anunță oficial lansarea proiectului Privee

Astfel, întrebat de Gabriel Biriș, moderatorul panelului, cum evoluează Bellemonde și ce alte planuri are compania pe termen mediu, antreprenorul a reamintit faptul că Bellemonde este un proiect de case și apartamente localizat în nordul Bucureștiului, respectiv în Pipera, pe strada Vasile Alecsandri, fiind un proiect care se întinde pe un teren de peste 4 hectare și are în componență 164 de unități locative, apartamente și vile, după caz.

„Proiectul a fost autorizat în vara anului trecut, iar în toamna aceluiași an am început și construcția acestuia. Din fericire, suntem conform graficului de execuție. Astăzi deja putem spune că avem întregul proiect construit în materie de structură și zidărie, pentru că, foarte important, noi livrăm într-o singură fază, nu vrem disconfort ulterior”, a explicat Victor Terheș.

De asemenea, acesta a mai declarat faptul că, în materie de vânzări, din cele 93 de vile din cadrul proiectului, disponibile mai sunt doar 27, în timp ce din cele 71 de apartamente disponibile mai sunt aproximativ 45.

În plus, Victor Terheș a mai specificat că, odată cu confirmarea proiectului de către piață și intern, între parteneri, în primăvara acestui an a fost luată decizia de a fi extins cu un teren de 30.000 de metri pătrați pe care vor fi construite 80 de vile în continuare.

„În materie de planuri de viitor, pipeline-ul nostru, atât în București, dar mai ales în Pipera, este destul de consistent. Oficial anunțăm și lansarea noului proiect Bellemonde Privee, care se întâmplă literalmente vis-a-vis de proiectul actual, un proiect care respectă și îndeplinește aceleași caracteristici de locuit ca și Bellemonde Residence”, a mai spus antreprenorul.

Cu referire la acest proiect, Victor Terheș a explicat că vor fi construite doar 52 de unități locative, în completarea cărora vor exista o serie de facilități, precum piscină, locuri pentru activități outdoor, alei pietonale și acces într-un society hub dedicat exclusiv rezidenților, cu spațiu de coworking, evenimente, loc de joacă indoor și o mică zonă spa cu saune și săli de masaj pentru adulți.

De asemenea, acesta a mai evocat perspectiva altor două-trei loturi în Pipera pe care compania vrea „să extindă și să propage” produsele pe care le are astăzi în construcție.

Situația proiectelor Bellemonde în București, portretul-robot al cumpărătorilor și standardul ESG

Totodată, Victor Terheș a arătat că Bellemonde are activitate și în București, având în momentul de față un proiect autorizat, dar pus „on hold” (pe pauză, n.r.) din cauza unei situații legate de contestarea autorizațiilor.

Terenul respectiv, a adăugat reprezentantul companiei, se află pe Fabrica de Glucoză, unde Bellemonde are autorizați peste 80.000 de metri pătrați și peste 700 de apartamente. Cât despre proiectul în sine, Victor Terheș a mai adăugat faptul că Bellemonde își dorește să fie unul „statement”.

În același timp, acesta a mai arătat că Bellemonde mai are și multe alte proiecte și terenuri în portofoliu, dar pentru moment și acestea sunt puse pe pauză „până când situația din București urmează a fi clarificată”.

De asemenea, întrebat de moderator cum apreciază perspectivele pieței într-un interval de 10 ani, reprezentantul Bellemonde a arătat că este înclinat să creadă că piața va deveni „puțin” mai scumpă, dar asta numai pentru a nu spune că va fi foarte greu accesibilă.

Acesta și-a justificat afirmația având în vedere ceea ce se întâmplă în materie de reglementări pe legile de construcție, costurile care cresc de la o zi la alta, dar și finanțările care sunt și pentru dezvoltatori, dar și pentru utilizatorul final, tot mai greu de accesat.

Totodată, antreprenorul a descris și portretul-robot al clienților Bellemonde din ultimii ani.

„Profilul cumpărătorului în ultimii ani, cel puțin pe segmentele pe care noi activăm, este în permanentă dezvoltare: tot mai demanding (solicitant, n.r.). Oamenii sunt foarte bine informați, știu la ce să se uite, iar tot ceea ce vedem noi azi în materie de ESG, eficiență energetică etc., vor deveni lucruri implementabile by default (implicit, n.r.) în toate viitoarele dezvoltări, cel puțin cele de peste 10 ani”, a explicat Victor Terheș.

Nu în ultimul rând, la solicitarea moderatorului de a preciza dacă solicitările de tip ESG sunt pe toate segmentele de preț, acesta a explicat faptul că, după caz, cumpărătorii sunt diferit segmentați: cumpărătorii „de primă clasă”, practic cei care au o primă experiență în achiziție, apoi cei care evoluează, personal și profesional, și au nevoie de mai mult spațiu, sau cei care, după caz, își măresc familiile și au nevoie de spații pentru intimitate și activitățile de zi cu zi.

Pentru a răspunde la întrebare însă, reprezentantul Bellemonde a explicat că tot ceea ce pomenim astăzi în materie de sustenabilitate și tehnologii implementabile va fi de la sine înțeles în toate proiectele viitoare, indiferent de scara lor.

