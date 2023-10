Filmul care a câştigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la San Sebastian

The Rye Horn a castigat marele premiu la San Sebastian FOTO facebook

Cu cel mai recent film al său, "O corno/ The Rye Horn", regizoarea spaniolă Jaione Camborda a câştigat sâmbătă "Concha de Oro" (Scoica de aur), cel mai prestigios premiu al Festivalului de la San Sebastian, în Ţara Bascilor.

Al doilea lungmetraj al regizoarei, "The Rye Horn" spune povestea unei femei care culege scoici şi care trăieşte într-un oraş de coastă din Galicia în anii 1970 şi care ajută femeile nu doar să nască, ci şi să întrerupă sarcini.

"Este foarte special pentru mine să primesc acest premiu aici, în oraşul în care am crescut", a declarat regizoarea.

Filmul "Puan", al argentinienilor Maria Alché şi Benjamin Naishtat, a obţinut premiile pentru cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor, pentru actorul argentinian Marcelo Subiotto, la egalitate cu japonezul Tatsuya Fuji.

Scoica de argint pentru cel mai bun regizor a revenit regizorilor taiwanezi Tzu-Hui Peng şi Ping-Wen Wang, pentru "Chun Xing".

Printre vedetele care au venit la San Sebastian s-au numărat Juliette Binoche, Jessica Chastain şi Madds Mikelsen.

De asemenea, festivalul i-a adus un omagiu actorului spaniol Javier Bardem.

"The Boy and the Heron", cel mai recent film de animaţie al celebrului regizor japonez Hayao Miyazaki, a deschis festivalul pentru prima dată în Europa.