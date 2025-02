The Tennis Letter, după anunţul Simonei Halep: "Fetiţa din Constanţa a crescut şi a devenit campioană. Ce carieră, ce călătorie..."

The Tennis Letter, platformă specializată în informaţii din tenis, a scris despre retragerea Simonei Halep, subliniind că sportiva din Constanţa a inspirat numeroşi oameni de-a lungul timpului.

„Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist. Este greu să vezi o astfel de mare campioană părăsind sportul. Ea a oferit atât de multă dragoste şi energie în meseria ei în fiecare zi în care a ales să joace tenis. Şi a inspirat nenumăraţi oameni de-a lungul timpului. Este potrivit ca ea să fi jucat ultimul său meci profesionist în România. Fetiţa din Constanţa a crescut şi a devenit de două ori campioană de Grand Slam şi numărul 1 mondial. Ce carieră, ce călătorie. Mulţumim pentru tot, Simo... tenisului îi va fi dor de tine”, se arată în mesajul postat pe X.

BREAKING:

Simona Halep has retired from professional tennis.

It’s tough to see such a great champion leave the sport.

She poured so much love and energy into her craft every day that she chose to play tennis.

And she inspired countless people along the way.

It’s fitting… pic.twitter.com/0kGyTwzfIS