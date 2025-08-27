Primele imagini de la show-ul „The Ticket”: Mihai Bendeac „pus în genunchi” de o concurentă

Filmările pentru noua emisiune The Ticket, care va debuta în curând la Antena 1, au adus deja momente memorabile. Într-un clip publicat pe pagina oficială de Facebook, Mihai Bendeac apare într-o ipostază inedită, pus în fața unei provocări neașteptate de către o concurentă.

Aceasta își construiește momentul scenic cu multă creativitate, cerându-le lui Mihai Bendeac și prezentatorului Cătălin Bordea să o lege cu o sfoară. Apoi, spre surprinderea tuturor, îi adresează lui Bendeac o cerere directă: să îngenuncheze în fața ei și să îi lege picioarele. Actorul, vizibil surprins, ezită pentru câteva clipe, dar atunci când concurenta repetă, acceptă provocarea și se așază în genunchi.

Primele imagini din show-ul The Ticket

Imaginile fac parte din primele secvențe difuzate din show-ul produs de Mona Segall și echipa ei, un format care promite să schimbe modul în care publicul percepe competițiile televizate. Spre deosebire de clasicele talent-show-uri, The Ticket pune accent nu doar pe abilitățile concurenților, ci și pe impactul artistic, emoția și originalitatea momentelor prezentate.

Miza este una considerabilă: un premiu de 100.000 de euro ce va fi câștigat în cadrul unei finale transmise live. Până atunci însă, fiecare participant trebuie să convingă atât juriul, cât și publicul, prin autenticitate, expresivitate și creativitate.

Juriul adună nume sonore și foarte diferite ca stil: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu. Diversitatea lor asigură o evaluare complexă a fiecărei reprezentații, de la umor și teatralitate până la muzică, expresie scenică și estetică. În plus, la finalul fiecărei ediții, cei cinci au puterea de a trimite direct un concurent în Marea Finală.

Show-ul este prezentat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care nu se rezumă la rolul de gazde, ci intervin cu scurte momente comice, ironii fine și observații inspirate, adăugând un plus de savoare competiției.

