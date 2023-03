Unde se va filma sezonul trei din "The White Lotus", unul dintre cele mai bune seriale HBO

Au trecut doar câteva luni de la finalul celui de-al doilea sezon al serialului "The White Lotus", dar deja fanii așteaptă cu nerăbdare următorul sezon.

Variety a dezvăluit că următorul sezon al serialului de succes de la HBO va avea loc în Thailanda.

Deși HBO a refuzat să comenteze informația, mai multe surse au dezvăluit că Mike White, creatorul serialului, a ales această țară din Asia de Sud-Est.

În plus, Variety a făcut o presupunere avizată cu privire la hotelul care va fi gazda, menționând că cele patru proprietăți Four Seasons răspândite în toată țara, în Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui și Triunghiul de Aur, sunt candidate puternice, deoarece primele două sezoane au fost filmate tot în proprietățile Four Seasons. Primul sezon a fost filmat la Four Seasons Resort Maui at Wailea, iar cel de-al doilea la The San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel.

În plus, publicația a notat că Mike White a dat de înțeles că a ales o țară din Asia de Sud-Est în interviurile anterioare, astfel că sezonul s-ar putea axa pe "moarte și pe religia și spiritualitatea orientală".

"Primul sezon a cam evidențiat banii, iar apoi al doilea sezon este despre sex", a declarat White după finalul celui de-al doilea sezon al serialului. "Cred că cel de-al treilea sezon ar fi poate o privire satirică și amuzantă asupra morții, a religiei și spiritualității orientale", a spus acesta.