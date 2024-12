Theo Rose, acuzată că îl susține pe Călin Georgescu. Artista dezvăluie dacă a luat bani pentru a-i face campanie pe TikTok: „În familia mea sunt persoane care-l susțin”

Theo Rose a fost implicată fără voia ei într-o controversă ce ar avea legătură cu susținea lui lui Călin Georgescu, un candidat surprinzător la alegerile prezidențiale din România care a obținut un procent neașteptat, de aproape 23% dintre voturi, în primul tur.

Călin Georgescu a beneficiat de o mobilizare eficientă a susținătorilor săi prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv TikTok.

Theo Rose a fost acuzată că ar fi fost plătită pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu, dar artista a negat aceste acuzații, declarând că nu a primit bani pentru a face campanie electorală pentru nimeni.

De asemenea, Theo Rose a menționat că nu este implicată activ în politică și că mesajele pe care le-a transmis au fost interpretate greșit. Artista a dorit să clarifice situația pentru fanii săi, dar și pentru publicul larg.

Theo Rose, declarații cu privire la scandalul cu politicianul Călin Georgescu

@theorose Pe 1 si 8 iesim la vot! Multumesc pentru intelegere si libertate! ♬ sunet original - Theo Rose

„Votați cu cine vreți! Vă respect votul democratic, evident. Nici doamna Lasconi nu este vreo lumină și ultimele apariții, într-adevăr, nu au fost inspirate. Dar eu mi-am exprimat public susținerea față de ceea ce am crezut eu a fi răul mai mic. Haideți să vă spun și de ce am făcut asta.

Imediat după primul tur am făcut un videoclip, ironic evident, pentru că iertați-mă, eu am râs la foarte multe afirmații făcute de domnul Călin Georgescu, altele m-au speriat. La finalul acelui clip am spus: Haideți să votăm cu cine trebuie în turul II!

„A venit Poliția” ar fi melodia oficială de campanie a domnului în cauză. Ca urmare a acestor lucruri, am ieșit pe Instagram și am făcut o postare pe InstaStory în care am scris că eu susțin un parcurs pro-european și în care v-am îndemnat să vă informați.

Vă mai zic ceva, în familia mea sunt persoane care-l susțin pe acest domn, care l-au votat și-l vor vota și-n turul II. Dar eu mă cert cu familia mea pentru niște oameni care doar vorbesc? Momentan n-a făcut nimic niciunul dintre ei. De ce m-aș certa cu voi?

Nu sunt de acord nici cu ce i s-a întâmplat lui Connect-R, acolo s-a greșit imens și ce credeți? Este și-n defavoarea celorlalți artiști care au ales să se mai exprime cu privire la acest subiect. Și vă zic de ce. Dacă e democrație înseamnă că suntem cu toții liberi să ne exprimăm părerea, apartenența de orice fel, dar asta nu înseamnă că orice alt artist sau persoană populară de pe internet are o altă părere decât a lui Connect-R sau a voastră e că e cumpărat.

Mi s-a mai scris și că n-ar trebui să zic nimic pentru că am urmăritori mulți și pot influența. Păi bine, dar dacă asta presupune meseria mea? Să fiu populară pe internet? Nu sunt și eu cetățean în țara asta? Nu trăiesc, nu muncesc aici? Plătesc taxe, cresc un copil în țara asta, am familie. Și ai mei, ca și ai voștri, au fost afectați de sistem.

Le înțeleg mâhnirea și da, sunt de acord să votăm împotriva sistemului. Și dacă tot e pe așa, asta mi-e Sfânta Cruce dacă am primit vreun ban ca să susțin vreun candidat politic vreodată în viața asta sau dacă s-a pus vreodată problema de a susține pe cineva sau ceva, ca nu cumva să pierd campanii, difuzări la radio sau apariții TV.

În urma acelui videoclip pe TikTok au apărut niște postări în care eram pomenită ca fiind unul dintre artiștii care-l susțin pe acest domn Călin Georgescu, lucru care nu era adevărat. Și asta nu e tot dezinformare?

Eu nu las pe nimeni să mă folosească pentru propagandă politică. Mai mult decât atât, am fost contactată și de către presă. Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor dlui Călin Georgescu, aceștia susțin că melodia.”, a spus jurata de la Vocea României.

Theo Rose este jurat la „Vocea României”

Theo Rose, al cărei nume real este Theodora Maria Diaconu, s-a născut pe 8 august 1997 în Ploiești, România. Ea este o cântăreață română cunoscută pentru performanțele sale atât în muzica populară, cât și în muzica ușoară. Theo a început să cânte de la vârsta de patru ani și a debutat pe scenă interpretând muzică populară. La vârsta de 11 ani, și-a descoperit pasiunea pentru muzica ușoară.

Theo Rose a devenit cunoscută publicului larg în 2014, când a co-prezentat emisiunea "KIDSing" la Kanal D, alături de Dan Bordeianu. În 2020, a participat la emisiunea "Bravo, ai stil!", unde a ajuns în finală și a ocupat locul al doilea.

Theo Rose este jurată la emisiunea „Vocea României”, un popular concurs de talente muzicale difuzat pe Pro TV. În această emisiune, ea, împreună cu alți jurați, evaluează și ghidează concurenții pe parcursul competiției, ajutându-i să își dezvolte abilitățile vocale și să performeze la cel mai înalt nivel. Ea este colegă de scaun cu Horia Brenciu.

