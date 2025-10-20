Theo Rose, adevărul despre relațiile din trecut. Ce compromisuri a făcut: „Ne transformăm”

Theo Rose, adevărul despre relațiile din trecut. Ce compromisuri a făcut: „Ne transformăm”
Theo Rose la Vocea României FOTO: Instagram/ Theo Rose

Theo Rose traversează o perioadă de mari realizări și transformări în viața ei atât profesional, cât și personal. Artista se bucură de succesul în carieră și de rolul de mamă, dar recunoaște că a întâmpinat și momente provocatoare, mai ales în relațiile apropiate.

Într-un interviu acordat revistei Viva!, Theo a vorbit despre cum schimbările din viața ei au impus distanțarea de anumite persoane:

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați. Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”.

Ce compromisuri face artista

Artista povestește că perioada recentă a fost încărcată de responsabilități și activități intense: repetiții, concerte și implicarea în Vocea României. Theo explică că a fost nevoită să facă compromisuri, renunțând la timpul personal pentru a-și pune în valoare creativitatea și a se concentra pe proiectele profesionale.

„Poate o să existe timp în viitor, dar acum abia s-a terminat această perioadă haotică… Adevărul e că mi-am făcut-o și cu mâna mea, pentru că mi-am dorit să prioritizez Vocea României vara asta, mi-am dorit să mă ocup, e un job serios pentru mine, pentru că mă pasionează să aleg melodii, să lucrez, să fac alte variante ale pieselor, mi-am dorit să-mi pun în practică creativitatea și am reușit asta. A fost nevoie să fac însă niște compromisuri, am renunțat la timpul meu liber. Nu îmi pare rău, doar că, sincer, chiar am nevoie de timp să-mi adun gândurile, că nu mai știu ce se întâmplă cu mine”.

Pe lângă carieră, Theo Rose se concentrează pe viața de familie și pe creșterea fiului său, Sasha, care a început să vorbească, aducând bucurie și energie în casa lor: „Sasha este în faza în care a început să vorbească, repetă absolut orice cuvânt, orice cuvânt nou i se pare interesant, comunicăm foarte bine. Acum, de când a început să vorbească, am intrat într-o etapă foarte frumoasă. Copilul acesta mie mi-a schimbat viața, e o minune, și sper că și el simte că e cea mai mare fericire și onoare pentru mine să-l cresc. În casa noastră este o hăhăială de dimineața până seara, avem și o bonă care este fix în această energie. Ea seamănă foarte mult cu bunica mea, care, din păcate, nu mai este printre noi. E genul acela de femeie care râde toată ziua, se joacă, îl aleargă, este foarte atentă, parcă mă ajută și pe mine la starea de spirit, îmi dă și mie curaj. Pentru că sunt zile în care ai impresia că e mult prea mult ce ai de făcut. Dar am impresia că sunt înconjurată, mai nou, de oameni care îmi ușurează existența”.

