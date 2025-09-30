Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit un an de căsnicie. Postarea artistei FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:27
Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit un an de căsnicie. Postarea artistei FOTO
Theo Rose și regizorul Anghel Damian FOTO: Instagram/ Theo Rose

Theo Rose și regizorul Anghel Damian marchează un an de căsătorie, amintindu-și cu emoție ziua specială în care și-au unit destinele. Cei doi au ales o ceremonie restrânsă în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea natală a artistei, alături de familie și câțiva prieteni apropiați. În ziua nunții, Theo Rose a purtat o rochie elegantă din dantelă, în timp ce Anghel Damian a optat pentru un costum negru clasic, completat de o cămașă albă.

Pe 1 septembrie 2025, artista a postat pe Instagram o fotografie de la nuntă, adăugând mesajul: „Astăzi, 1 an”. Evenimentul a fost unul discret, iar anunțul că cei doi s-au căsătorit în secret a luat prin surprindere publicul. Theo Rose a fost cea care a oferit primele detalii despre momentul special.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar, oricum, fără copil, nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru Cancan.ro

Relația celor doi pare tot mai solidă, iar artista a subliniat importanța timpului petrecut împreună în cadrul unui interviu recent.

„Eu și Anghel Damian ne facem timp pentru noi. Am muncit pentru timpul nostru împreună și e foarte important să nu-l neglijăm. Anghel e exemplul de bărbat adevărat. E calm, organizat, gândește structurat, iubește sincer și total și e un lider bun”, a declarat Theo Rose pentru Libertatea.

