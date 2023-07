Cum arată cântăreața Theo Rose la o lună după naștere: ”Corp nou” FOTO

Cântăreața Theo Rose a născut la 14 iunie 2023 un băiețel de 3,8 kilograme și 54 de centimetri, care poartă numele Sasha Ioan. Ea a dorit să nască natural, dar până la urmă a făcut cezariană.

La doar o lună după naștere, partenera lui Anghel Damian le-a arătat fanilor de pe rețelele sociale cât de rapid a reușit să se recupereze din punct de vedere fizic.

”Corp nou”, a scris vedeta pe Instagram, ca explicație pentru o fotografie în costum de baie, Theo Rose aflându-se în aceste zile în vacanță la mare.

„Cred că la operația de cezariană, pe masa de operație, am scăpat instant de 10 kilograme. Adică, de unde rugăciunile mele erau să răman cu 55 de kilograme, de la 62, am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!“, a mărturisit Theo Rose.

