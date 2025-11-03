Theo Rose a făcut o dezvăluire neașteptată despre Smiley pe scena de la Sala Palatului: „Asta spune multe” VIDEO

Show-ul „Vocea României” este unul dintre cele mai urmărite de la TV. FOTO: PRO TV

Mii de fani au umplut Sala Palatului din București pentru a-l vedea pe Smiley la concertul „Armonie”, un spectacol pop-simfonic care a combinat muzica, emoția și momentele surpriză. Artistul a reușit să captiveze publicul încă de la primele acorduri, oferind un show plin de energie și rafinament.

Printre invitații care au urcat pe scenă s-a aflat Theo Rose, care a interpretat alături de Smiley piesa „Ultimul dans”. Momentul a stârnit aplauze și emoții puternice, iar artista a ținut să împărtășească o experiență personală despre omul din spatele starului. Theo Rose și Smiley împart și alte lucruri în afara de pasiunea pentru muzică și rolul de jurat de la Vocea României. Cei doi au copiii la aceeași grădiniță și se întâlnesc des dimineața:

„Vreau doar să vă spun că am învățat multe de la Smiley și încă învăț. Mi-am imaginat că în zilele concertelor lui e și el cum sunt eu: stresat, acasă, închis, tremurând de frică. Avem copiii la aceeași grădiniță și astăzi a fost serbarea de toamnă, el era acolo, să își susțină copilul. Cred că asta spune multe despre Smiley omul”, a mărturisit Theo Rose, emoționată.

Smiley, spectacol grandios la Sala Palatului

Gestul său a fost primit cu entuziasm de public, care a apreciat devotamentul lui Smiley față de familie și echilibrul pe care îl menține între viața personală și carieră.

Concertul a fost o producție grandioasă, realizată de peste 200 de profesioniști români și internaționali și acompaniată de o orchestră de 70 de muzicieni dirijată de maestrul Daniel Jinga. Biletele s-au epuizat cu două săptămâni înainte, iar atmosfera de gală a fost completată de momente pline de sensibilitate.

Smiley a dezvăluit și latura sa vulnerabilă, cântând piesa „Confesiune”, dedicată părinților săi, cu lacrimi în ochi și pauze între strofe:

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri în sala de concert. De obicei, nu o cânt în concerte, pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea care m-a marcat profund și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi. O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine.”

