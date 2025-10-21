Theo Rose, dezvăluiri despre momentele dificile din relația cu Anghel Damian. De ce nu au mai petrecut timp împreună: „Mi-a mâncat o vară”

De câțiva ani, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai urmărite și discutate cupluri din showbizul românesc, chiar dacă au încercat să-și păstreze viața personală cât mai discretă.

Se pare că vara anului 2024 a fost una dificilă pentru cei doi, perioadă pe care artista a povestit-o recent pe pagina sa de Instagram. Theo Rose a explicat că programul încărcat al lui Anghel, împărțit între filmările pentru serialul „Tătuțu’” difuzat pe VOYO și producția cinematografică „Cursa”, a făcut ca cei doi să petreacă foarte puțin timp împreună.

„Am urât filmul Cursa. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la Tătuțu’, noaptea la Cursa. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…”, a povestit Theo Rose.

Chiar și atunci când a reușit să petreacă câteva momente cu el, lucrurile nu au decurs conform planului:

„Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște. Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți Cursa. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele”, a mai detaliat artista.

Recent, Theo Rose a vorbit sincer și despre fostele sale relații și cum viața agitată a schimbat cursul prieteniilor. Într-un interviu acordat revistei Viva!, Theo a vorbit despre cum schimbările din viața ei au impus distanțarea de anumite persoane:

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați. Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”.

Ce compromisuri face artista

Artista povestește că perioada recentă a fost încărcată de responsabilități și activități intense: repetiții, concerte și implicarea în Vocea României. Theo explică și că a fost nevoită să facă compromisuri, renunțând la timpul personal pentru a-și pune în valoare creativitatea și a se concentra pe proiectele profesionale.

„Poate o să existe timp în viitor, dar acum abia s-a terminat această perioadă haotică… Adevărul e că mi-am făcut-o și cu mâna mea, pentru că mi-am dorit să prioritizez Vocea României vara asta, mi-am dorit să mă ocup, e un job serios pentru mine, pentru că mă pasionează să aleg melodii, să lucrez, să fac alte variante ale pieselor, mi-am dorit să-mi pun în practică creativitatea și am reușit asta. A fost nevoie să fac însă niște compromisuri, am renunțat la timpul meu liber. Nu îmi pare rău, doar că, sincer, chiar am nevoie de timp să-mi adun gândurile, că nu mai știu ce se întâmplă cu mine”.

