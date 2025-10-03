Theo Rose, mesaj pentru criticii care nu au crezut în relația ei cu Anghel Damian: „Noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu”

Theo Rose și Anghel Damian FOTO: Instagram/ Theo Rose

Theo Rose și Anghel Damian formează, de câțiva ani, unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz. În 2023, viața lor s-a schimbat radical odată cu venirea pe lume a băiețelului lor, Sasha, moment care le-a consolidat familia și le-a adus un nou sens. Deși începutul relației lor a fost privit cu scepticism de mulți, artista și regizorul au demonstrat că dragostea lor rezistă în ciuda tuturor comentariilor din jur.

Într-un interviu recent pentru revista Viva!, Theo Rose a mărturisit că partenerul ei a avut un rol esențial în felul în care privește astăzi reacțiile publice și opiniile critice.

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei cutii. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și dintr-odată, m-am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții. Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel, pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu.”

Artista spune că, deși oboseala și ritmul intens îi influențează uneori starea de spirit, acum simte că trăiește viața pe care și-a dorit-o întotdeauna.

„Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a mai declarat Theo Rose.

