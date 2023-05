Viitoarea mămică Theo Rose, după ce s-a îmbrâncit cu iubitul pe stradă: ”Un moment de paranoia”

Însărcinată în luna a opta, cântăreața Theo Rose (25 de ani) a fost zilele trecute protagonista unui episod controversat petrecut pe stradă, artista fiind surprinsă de fotografii de la cancan.ro îmbrăcindu-se cu iubitul Anghel Damian, tatăl copilului care urmează să se nască.

Ulterior, Theo Rose a simțit nevoia să clarifice incidentul, justificându-se pentru fanii de pe rețelele sociale.

„A plecat Anghel să plătească nota. Ea era deja plătită, dar el s-a dus să o și ducă băieților. Și eu am crezut că vine după mine, și când m-am uitat în spate, el dispăruse. Și cum mă prostesc așa și mă alint, m-am ciufuțit și, când am venit, am zis: ”Gata, conduc eu, conduc eu!” Și el: ”Stai mă, conduc eu”.

Și ne-am îmbrâncit acolo, în stradă, să mă lase să conduc eu. Că na, fiind gravidă, conduce el, ca să mă protejeze, să nu mă lovesc. Problema e că am avut un moment de paranoia și, atunci când am urcat în mașină, m-am și gândit: Ce-ar fi când ne-am îmbrâncit fix acum, așa, aici, să mă fi pozat ăștia, să dea fix că cine știe ce, ne-am bătut în stradă. De ce mi-a fost frică, de-aia n-am scăpat”, a povestit Theo Rose.