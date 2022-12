Cine e vedeta din România care a primit de la primul iubit o jucărie pentru adulți

La ora dezvăluirilor, cântăreața Theo Rose, care se pregătește să devină mamă, a povestit un episod amuzant din trecut ei.

Invitată la podcastul realizat de Mihai Bobonete, artista a povestit că a primit în urmă cu mulți ani de la primul ei iubit, un cadou inedit, adică o jucărie sexuală, dedicată adulților.

„O singură dată am primit. Un singur băiat, adică primul meu gagic a îndrăznit să îmi facă un cadou (…) Nu urma să îl folosim sau ceva, pur și simplu mi l-a făcut cadou. Eu plecam. Adică mi l-a dat cadou înainte să plec. A zis că are un cadou pentru mine, care este pentru oameni inteligenți. Nu am apucat să îl folosesc că a venit o verișoară în vizită pe la mine. Când eram eu plecată, m-a sunat și a zis „Vezi că…și eu ăsta, dar vezi că l-am șters cu spirt”, a spus Theo Rose, conform rtv.ro, după care a adăugat că jucăria sexuală a fost aruncată ulterior.

După doar câteva luni de relație, Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți. Deocamdată, însă, ei nu știu dacă vor avea o fetiță sau un băiețel, dar cert este că ambii se declară foarte fericiți.

