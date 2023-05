Cine e iubita lui Theodor Andrei, care a intrat pe scenă la Eurovision: ”Trebuia justificată prezența în delegație”

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023.

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.

Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Tânăra care a intrat pe scenă alături de Theodor Andrei este chiar iubita acestuia, Diana Colea. Ea este studentă la UNATC și una dintre cele două dansatoare care au făcut parte din spectacolul cu care Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională.

„A băgat-o în show ca pretext s-o plimbe și pe ea până la Liverpool. Oribil moment!“, „TVR a dat pe persoană fizică anul ăsta Eurovisionul“, „Trebuia justificată prezența iubitei în delegație“, „Pentru 20 de secunde de faimă a cărat-o la Liverpool?“, „Îi aplică niște d.g.t. murdare pe burtică“, au fost doar câteva dintre reacțiile de dezaprobare venite pe rețelele sociale din partea fanilor.