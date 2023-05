Theodor Andrei face acuzații grave la adresa TVR: „Vine un puști de 18 ani să ne învețe...“

Theodor Andrei, cântărețul cu care România s-a făcut de rușine la Eurovision 2023, a făcut acuzații grave la adresa televiziunii publice, cea care a coordonat delegația țării noastre.

Theodor Andrei a precizat în cadrul podcastului Fără Perdea că a fost pus de șefii TVR în fața faptului împlinit, iar părerile sale au contat prea puțin.

„După tot cumulul de idei pe care le-am dezbătut împreună, conducerea a ridicat în ședință că trebuie să fie cântată în variantă acustică la Eurovision.

Eu nu am fost chemat la această ședință, mama a fost chemată. De fiecare dată când se băga cineva pe ideile mele, eu îmi apăram ideile. I-au zis mamei că piesa trebuie să fie cântată acustic.

Abia apoi am fost chemat eu la o discuție, în care am reușit, cu chiu cu vai, să trag ca piesa să fie jumi-juma (n.r. jumătate din melodie acustic, jumătate varianta originală).

Este un război foarte mare între delegațiile care pleacă (...) între cine a coordonat delegația României într-un an față de alt an, oamenii ăștia se războiesc între ei“, a spus Theodor Andrei.

„Mi-a fost arătată această idee, ca eu să fiu îmbrăcat într-un kimono negru, de mătase, să stau trei minute pe scaun, cu o chitară în formă de palmă. O chitară în formă de palmă e rău, arată ca un obiect de bătut covoare.

Eu partea mea mi-am făcut-o. Când am înțeles că partea mea se rezumă la a cânta, nu la a mă băga peste restul, mi-am făcut partea mea“, a povestit Thodor Andrei.

„Eu am un contract. N-am voie să mă dezic de nimic. N-am avut voie să comentez nimic. Am reușit să scăpăm de kimono și să facem costumul roz, am reușit să scăpăm de chitara-palmă.

Apoi am comentat: cum să facem asta, cum să fac playback trei minute la o chitară, că o să râdă toată lumea de noi“, a mai povestit el.

„Am experiență. Vine un puști de 18 ani să ne învețe cum să facem treaba...“, ar fi fost replica primită de Theodor Andrei.