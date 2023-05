„România e țara în care #metoo s-a dus să moară” Critici aspre pentru Theodor Andrei, reprezentantul țării la Eurovision

Theodor Andrei nu s-a calificat in finala Eurovision FOTO facebook

Românul Theodor Andrei a cântat, joi, pe scena de la Liverpool, în cea de-a doua semifinală de la Eurovision 2023, alături de reprezentanții din Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania, Australia.

Theodor Andrei n-a reușit să se califice în marea finală programată sâmbătă, confirmând astfel predicțiile specialiștilor în ceea ce privește calitatea slabă a melodiei propuse de țara noastră.

Înaintea concursului, artistul din România este creditat cu ultima șansă la calificarea în finală, având doar 6% procente de reușită și o cotă care variază între 9 și 23 la principalele case de pariuri.

Mai mult decât atât, în emisiunea „Adresse Liverpool”, invitații - artiști, jurnaliști, influenceri, fani - au analizat piesele înscrise și au întocmit un clasament, în funcție de punctele oferite de fiecare invitat.

Melodia și show-ul României au primit doar note de 2 și 1 și comentarii negative, potrivit Adevărul.

Iată câteva dintre comentariile făcute despre piesa României la Eurovision 2023:

• „Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

• „Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

• „Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“

• „La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“.

• „România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

• „Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor“.