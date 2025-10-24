Un fost ministru vede foarte probabilă o alianță PSD - AUR. „Patrihoții sunt cei care urlă „nu ne vindem țara” - ca să o jefuiască ei”

Theodor Paleologu, fost deputat și ministru al Culturii, susține că o viitoare alianță a PSD cu AUR este foarte posibilă, pentru că cele doua partide au foarte multe lucruri în comun. De aceea, susține Paleologu, nu întâmplător o parte din electoratul PSD s-a dus către AUR.

„Nu numai că e posibil, dar este chiar foarte plauzibil. Între PSD și AUR există foarte multe lucruri în comun. Sunt importanți politicienii din PSD care de fapt au pregătit calea pentru AUR. Te uiți la ce spuneau. Personajele astea odioase, Dragnea, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu, ăla, Pleșoianu, este același lucru. Și unii dintre ei susțin pe Călin Georgescu, Dăncilă tot așa...”, declară fostul deputat într-un interviu pentru Adevărul.

„Există un fond comun între PSD și Aur. Sunt vase comunicante. Nu întâmplător o parte din electoratul PSD s-a dus către Aur. Dar pentru mine nici nu-i ceva cu totul nou. Pentru că în anii 90 ăștia au condus România în acea perioadă de corupție generalizată. Ei țipă împotriva corupției, dar de fapt corupția este datorată patrihoților. Ce sunt patrihoții? Patrihoții sunt cei care urlă în permanență - nu ne vindem țara -, nu ne vindem țara ca să o jefuiască ei”, declară fostul ministru.

Acesta dă exemplu regimul Iliescu, sub a cărei privire a fost devalizată România.

„ Exact asta s-a întâmplat în vremea lui Iliescu, care el era onest, sărac și cinstit, însă sub el era devalizată țara. De către cine? De către patrihoți. Care este formula politică a regimului patrihotic românesc? Patrulaterul roșu din 92-96. PDSR, PSM, care au dat PSD-ul, PUNR și PRME, care acum sunt reprezentate în AUR. De fapt, o alianță PSD-AUR ar fi aceeași formulă ca în anii Iliescu din 1990 până în 1996. Aceeași formulă. roșu și brun, mă rog, verde în cazul României, da, că.. culoarea fascismului românesc este verdele, nu este culoarea brună ca în cazul Germaniei naziste. Mă rog, verde, roșu, în fond, ce sunt acești neolegionari? Sunt ca niște pepeni, adică sunt verzi pe din afară și de fapt sunt roșii înăuntru, pentru că e și un mesaj neocomunist”, mai declară Paleologu.

Acesta susține că, în prezent, discursul ăsta neo-legionar, neo-fascist, neo-ceaușist este ca „o șhaorma cu de toate”.

„Sunt tot felul de lucruri incompatibile între ele, dar ei le amestecă. E foarte multă nostalgie ceaușistă în tot acest discurs”. De fapt, aurismul e un ceaușism combinat cu legionarism, cu fascism, cu vadimism, protocronism, toate mizeriile astea, toate gunoaiele astea adunate într-o shaorma absolut infectă și indigestă, care produce categoric toxiinfecție alimentară garantată.

Deci n-ar fi ceva nou, de altfel corespunde unei sensibilități populare, pentru că e clar că o parte din poporul român a dat crezare de 35 de ani acelorași bălării, acelorași lozinci, acelorași minciuni. Pentru că nici măcar nu sunt minciuni noi. E același discurs. Nu ne vindem țara ca de fapt să o jefuiască ei”, mai spune fostul deputat.

Paleologul subliniază alte teme ale discursului extremist, cum e cea că România este o „colonie”, drept un atac la adresa Franței, pentru că este cea mai mare putere militară și singura putere nucleară din Europa, astfel că este clar un dușman pentru regimul lui Vladimir Putin.

„România e o colonie. Cum să fie o colonie? De ce spune propaganda auristă și putinistă că România este o colonie a Franței? Pentru că Franța este cea mai importantă putere militară din Europa, deci este un dușman clar pentru regimul Putin. Este singura țară din Uniunea Europeană care dispune de un arsenal nuclear propriu. Și mai e de spus un lucru. N-a mai existat niciodată în istoria României o asemenea francofobie. O asemenea campanie deșănțată împotriva Franței. Niciodată n-a mai existat ceva. Este o crimă împotriva istoriei naționale acest lucru. Oamenii care propagă această minciună nerușinată sunt niște trădători și ei trebuie desemnați ca trădători. Georgescu e trădător. Simion e trădător, Șoșoacă este o trădătoare și ei țipă împotriva trădătorilor, tocmai pentru a deturna atenția de la trădarea lor fundamentală”, declară Paleologul.

Fostul ministru susține că ar fi „tragic” ca după 35 sau 40 de ani, România să aungă din nou în tiranie, din pură prostie și din lipsă de curaj.

„Pentru că asta e realitatea. Hoții strigă hoții, trădătorii strigă trădătorii, fașciștii țipă împotriva nazismului medical și altor gogorițe din capul lor. Deci, lucrurile trebuie numite așa cum sunt. Și lucrurilor trebuie spus pe nume, pentru că prea multă lume e prudentă. Multora le e frică. Multora le e frică, de exemplu, că Șoșoacă o să-i dea în judecată și o să le ceară cine știe ce sume. Altora le e frică de violență fizică. Nu trebuie să ne fie frică. Nu ne vom bucura de libertate decât dacă suntem curajoși. Dacă avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Altminteri, merităm să fim sclavi. Și am fost supuși unei tiranii abjecte și degradante până în 89. Ne-am ridicat în 89. Ar fi tragic ca după 35 de ani sau după 40 de ani să recădem în tiranie, din pură prostie și din lipsă de curaj”, încheie acesta.

