"Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"

Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, a comentat joi, 25 septembrie, deja eternele declarații ale liderului AUR George Simion, care spune oricărei persoane dispusă să-l asculte cum a devenit România o colonie a Franței, iar Macron, un dictator.

Într-o tentă ironică, Paleologu se întreabă și își întreabă urmăritorii de pe Facebook, joi, 25 septembrie, "cum recunoști un agent rus?". După ce, tot el, răspunde la întrebare, fostul ministru al Culturii explică și de ce "vor rușii să bage în capul proștilor o asemenea gogoriță".

"Cum recunoști un agent rus?

Spune că România este colonia Franței și Macron, un dictator.

De ce vor rușii să bage în capul proștilor o asemenea gogoriță?

Simplu: pentru că Franța are cea mai puternică armată din Uniunea Europeană și dispune de un arsenal nuclear propriu", a scris Theodor Paleologu pe rețeaua de socializare.

În finalul postării, Paleologu le transmite și un mesaj suveraniștilor, cărora spune că le va pune "capăt grohăielilor".

"UPDATE 1: Și de data asta, îmi va face o deosebită plăcere să pun capăt grohăielilor „suveraniștilor” prin simpla blocare a emițătorilor.

UPDATE 2: Prin grohăieli înțeleg atacuri personale, adresări mîrlănești, insulte, minciuni și amenințări. Elimin gunoaiele. Este o măsură de salubritate", a conchis fostul deputat și ministru al Culturii.

Imediat după ce a pierdut alegerile prezidențiale de pe 18 mai, în fața lui Nicușor Dan, liderul AUR George Simion a început să arunce cu acuzații în stânga și în dreapta.

"Alegerile de duminică nu au fost câștigate de Nicușor Dan, ci de Emmanuel Macron, de Franța", a spus Simion atunci pe Facebook și TikTok. Și de atunci, o ține tot așa.

