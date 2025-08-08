"Crin Antonescu, de tot râsul". Theodor Paleologu, ironic la adresa fostului candidat la prezidențiale: "Omul a rămas obsedat de băsiști"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 20:12
1701 citiri
"Crin Antonescu, de tot râsul". Theodor Paleologu, ironic la adresa fostului candidat la prezidențiale: "Omul a rămas obsedat de băsiști"
Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidențiale - FOTO Hepta

Theodor Paleologu, fostul ministru al Culturii, a comentat vineri, 8 august, postarea publicată de Crin Antonescu pe Facebook și a precizat că fostul candidat la prezidențiale din partea coaliției pare obsedat de „băsiști” și că percepe o dominație a acestora în guvern, menționând că singurul „băsist” din cadrul actualului guvern este Alexandru Nazare.

Paleologu a declarat, pentru B1TV, că el consideră că Antonescu a rămas traumatizat după alegerile din 2012. De asemenea, a precizat că, în campania sa electorală din 2025, Antonescu s-a comportat ca un candidat PSD, mai degrabă decât ca un liberal.

“Mai este și postarea de azi a lui Crin Antonescu, de tot râsul. Omul a rămas obsedat de băsiști: ‘Băsiștii care guvernează țara’. Singurul băsist din tot guvernul este Alexandru Nazare, 1 din 22.

Unde vede el băsiști care domină totul? Efectiv, cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012 și de atunci o ține tot așa.

Să nu uităm un lucru, că în toată campania lui pentru alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a ținut un discurs de candidat PSD. El nu s-a adresat electoratului liberal. Sigur, îi era teamă că Ponta îi fură voturile sau cine știe ce, însă a fost un discurs de candidat PSD.

Evident că l-ar fi păstrat pe Ciolacu în funcția de prim-ministru, deci, fără îndoială, Crin Antonescu reprezintă o sensibilitate din PNL, adică sunt și alții care gândesc ca el, chiar dacă el nu mai e membru”, a spus Paleologu.

Postarea lui Crin Antonescu la care a făcut referire Theodor Paleologu:

"Cred că sunt singurul caz". Crin Antonescu nu vrea pensia specială de fost parlamentar. "Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan"
"Cred că sunt singurul caz". Crin Antonescu nu vrea pensia specială de fost parlamentar. "Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan"
Fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale Crin Antonescu afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând...
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan și Traian Băsescu, după înmormântarea lui Iliescu. "Băsiștii și post-băsiștii reziști fac scandal la catafalc"
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan și Traian Băsescu, după înmormântarea lui Iliescu. "Băsiștii și post-băsiștii reziști fac scandal la catafalc"
Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică,...
#Theodor Paleologu, #Crin Antonescu, #basisti , #stiri Theodor Paleologu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum arata harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate intre Ucraina si Rusia, la negocierile cu Trump
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan a luat taurul de coarne. Le-a cerut miniștrilor din cabinetul său să-și publice declarațiile de avere și de interese
  2. "Crin Antonescu, de tot râsul". Theodor Paleologu, ironic la adresa fostului candidat la prezidențiale: "Omul a rămas obsedat de băsiști"
  3. USR negociază cu PNL pentru a avea un candidat comun, Cătălin Drulă, la funcția de primar general. ”Deja am depășit termenul de 90 de zile”, avertizează Dominic Fritz
  4. E oficial: Dragoș Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Decretul, publicat la două săptămâni după demisie
  5. Are George Simion legături cu Ilan Șor? Mesajul găsit de Poliția din Republica Moldova în telefoanele rețelei proruse conduse de oligarhul fugar
  6. După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"
  7. "Cred că sunt singurul caz". Crin Antonescu nu vrea pensia specială de fost parlamentar. "Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan"
  8. Diana Buzoianu: „Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă. Legislaţia obligă la numiri controversate”
  9. Dominic Fritz apără decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu: „La fel ca 99,9% din populație”
  10. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării