Theodor Paleologu, răspuns pentru „dezgustătorul” Mihail Neamțu: „Să fii insultat și calomniat de asemenea ticăloși este o onoare” VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:14
288 citiri
Theodor Paleologu FOTO: captură video Starea Nației, D. Pătraru, YouTube

Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, a reacționat vehement la comentariile făcute de Mihail Neamțu la adresa sa. Acesta l-a acuzat pe Neamțu că lansează „minciuni cretine”, după ce deputatul de Bihor a spus că studiile lui Theodor Paleologul la Harvard ar fi fost finanțate de Sorin Ovidiu Vîntu.

„Iată ce minciuni cretine poate colporta acest dezgustător individ. Totul este fals. Eu nu am studiat la Harvard, ci am lucrat la Harvard în calitate de research assistant al profesorului Harvey Mansfield (1999-2000) și apoi ca postdoctoral fellow în departamentul de studii politice (2002-2003).La începutul studiilor universitare am beneficiat de o bursă pe criterii sociale acordată de statul francez, iar din 1996 până în 2001 am fost elev funcționar stagiar al Ecole Normale Supérieure, de unde primeam un salariu”, explică Paleologu.

Acesta a adăugat că „să fii insultat și calomniat de asemenea ticăloși este o onoare”.

„Încă o dovadă că ticăloșia merge mână-n mână cu prostia”, încheie fostul ministru al Culturii.

Precizările vin alături de un clip în care Mihail Neamțu susține că studiile la Harvard ar fi fost plătite de Sorin Ovidiu Vîntu, omul de afaceri care deținea, la acea vreme, Realitatea TV.

„Sov a dat 50.000 de dolari”, spune Neamțu, după care adaugă că bursa sa la King College a fost luată doar „pe competență”. Acesta a vorbit despre „documentele din presă” drept dovadă pentru afirmațiile sale.

