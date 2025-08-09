Partidele din România, comparate de Theodor Paleologu cu niște borcane. "Au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva"

Vineri, 08 August 2025
Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a declarat vineri, 8 august, că toate partidele din România sunt „niște borcane” cu etichete care nu reflectă realitatea din interior. El a vorbit, de asemenea, despre credibilitatea lui Ilie Bolojan, ca premier, și a afirmat că aceasta “începe să se erodeze”.

„A trecut o lună. Bolojan promitea cel de-al 2-lea pachet pentru sfârșitul lunii iulie. Suntem deja pe 7 august. A trecut deja o săptămână. Credibilitatea lui începe să se erodeze. Repet, credibilitatea ca premier, nu ca persoană, n-am niciun dubiu că vrea să facă ce a spus că vrea să facă, dar așteptăm, iar dacă al 2-lea pachet nu este credibil, s-a terminat cu credibilitatea acestui guvern”, a spus Paleologu la B1TV.

Fostul ministru al Culturii a discutat și despre faptul că vor fi dați afară consilieri personali de la cabinetele viceprimarilor de prin țară, așa cum se menționează în pachetul doi de măsuri.

„Astea sunt fleacuri. E vorba de pensiile speciale, e vorba de companii de stat. Astea sunt lucrurile importante și nu numai, pentru că există tot felul de reglementări absolut stupide, care ne afectează pe cei care plătim contribuții către stat.

De pildă, avem un angajat care lucrează 2 ore pe zi. Păi pentru acel angajat plătim mult mai mult la stat decât îl plătim pe el. Așa ceva este o nebunie.

Este total nedrept, este total anti-economic și complet stupid, și această tâmpenie introdusă nu mai știu de ce mare geniu, ori Ciolacu, ori cine știe cine.”

Paleologu a mai afirmat la B1TV că PSD nu este de fapt social-democrat și apoi l-a comparat cu AUR, spunând că ambele partide au un discurs similar.

„Cine crede că liberalii sunt liberali? Toate partidele românești sunt niște borcane care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva decât ce scrie pe etichetă. Partidul Social Democrat nu este social-democrat, parțial, că nu vreau să generalizez, dar parțial e aceeași făină ca AUR.

Au în fond același discurs și aceleași convingeri. Cum spuneam, în anii ’90, PSD-ul era un fel de AUR. Între timp, la AUR s-a mai adăugat PRM-ul, exact cum era patrulaterul roșu în anii ’90. PRM-ul acum e continuat de AUR, și pe față, că fiica lui Vadim este vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, această perfectă nulitate.

De fapt, există o legătură între PSD și AUR, adică inima lor către AUR bate, însă nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă, dar știm asta de multă vreme, nu e ceva nou.”

