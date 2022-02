Teodor Stolojan, surprins cu placa de snowboard în vârf de munte. Politicianul are o formă fizică de invidiat la 79 de ani FOTO

Unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România demonstrează că sportul nu are vârstă. La aproape 80 de ani schiază, practică snowboarding și face drumeții pe munte.

Theodor Stolojan a fost în acest weekend la munte. A fost surprins de un reporter Ziare.com în Masivul Clabucetul Taurului.

Era însotit de doi tineri care practicau schi de tură, iar el își căra singur placa de snowboard pentru a experimenta câteva ture de off piste (n.red în afara pârtiilor).

Proprietarul cabanei (Gîrbova) povestește că vine frecvent în zonă, din 1992, de când familia politicianului a preluat un hotel în stațiunea Predeal.

La cei 78 de ani pe care îi are preferă pârtiile neamenajate.

”Eram în zona Clăbucetu Taur unde urci pe jos. Nu sunt instalații. Sâmbăta și duminica, de regulă, pârtiile sunt aglomerate. Atunci căutăm locuri unde nu este atât de multă lume”, a spus Theodor Stolojan pentru Ziare.com.

Dacă iarna preferă sportul cu placa de snowboard, vara, turiștii pasionații de drumeții îl întâlnesc adesea pe la cabane sau pe vârfurile munților.

”Nu numai iarna merg la munte ci și vara. Îmi place să urc și pe jos muntele. Este frumos”.

Politicianul ne-a dezvăluit și secretul condiției fizice de invidiat. ”Totul ține de stilul de viață. Este vorba de mâncare, de mișcare. Eu mă mențin făcând sport. Desigur, trebuie să mai mergi din când în când și la un control atunci când te deranjează câte ceva. Nu stai să ajungi într-o situație critică.

Am mai avut și eu probleme de sănătate. Am fost în situații limită, în 2003, am avut operații dar am făcut față. Și, într-adevăr stilul de viață contează foarte mult. Din păcate, oamenii fac tot mai puțină mișcare.

Am văzut foarte mulți tineri care practică schi-ul. Este îmbucurător. Sunt mult mai mulți decât pe vremea când eram eu tânăr, ceea ce este foarte bine. Sunt însă și mulți care nu fac mișcare. Ori statul acesta ore în șir cu ochii în computer necesită și puțin sport. Trebuie să fii atent la ce mănânci. Nu consumi tot felul de pufuleți la care se face reclamă”, a explicat fostul premier.

Unde va merge Theodor Stolojan iarna viitoare

Politicianul ne-a spus că preferă pârtiile din România. ”Sunt pârtii noi care s-au dezvoltat în țara noastră și îmi propun să le vizitez. Poate iarna viitoare pentru că iarna aceasta nu mai am prilejul.

Am înțeles că la Semenic ar fi cea mai lungă pârtie de schi din România, de asemenea, s-au dezvoltat pârtii și în Munții Rodnei și aș vrea să le văd”, a spus Theodor Stolojan.

Cine este Theodor Stolojan

Theodor Stolojan este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România.

El a ocupat funcții de economist în Departamentul Bugetului Statului, apoi a fost șef al diviziei Contabilitatea Bugetului Statului, apoi director adjunct și director al Departamentului Relații Valutare și Financiare Internaționale, inspector General în Departamentul Venituri de Stat și consultant în Ministerul de Finanțe.

După Revoluția română din 1989 a lucrat în continuare în cadrul Ministerului Finanțelor, ocupând funcția de ministru adjunct al Ministerului Finanțelor până în aprilie 1990, apoi pe cea de ministru al finanțelor, în perioada iunie 1990 – aprilie 1991 (în cabinetul Petre Roman II).

În mai 1991 devine președintele Agenției Naționale de Privatizare, lucrând la elaborarea primului proiect al Legii privatizării și la înființarea Fondului Proprietății de Stat (FPS).

Între 16 octombrie 1991 și 18 noiembrie 1992 a deținut funcția de cel de-al 54-lea prim-ministru al României din partea FSN. În anul 2008 președintele Traian Băsescu l-a desemnat pentru un nou mandat de premier, dar la 15 decembrie 2008 a renunțat la candidatura pentru funcția respectivă, scrie wikipedia.

În 2003, partidul pe care îl conducea, PLD, s-a aliat cu Partidul Democrat, condus de Traian Băsescu, primarul Bucurestiului, formand Alianta D.A.- Dreptate si Adevar. În februarie 2004, si-a anuntat candidatura la presedintie din partea Aliantei.

În 2004- se retrage din cursa pentru functia de presedinte al Romaniei si din fruntea PNL, motivand cu probleme grave de sanatate.

Theodor Stolojan a fost și europarlamentar iar acum este pensionar.

