Fost premier, avertisment sumbru în cazul ruperii Coaliției de guvernare: „Ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv anticipate catastrofale”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:44
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Fostul președinte PNL și ex-premier al României, Theodor Stolojan, avertizează că o eventuală rupere a actualei Coaliții de guvernare ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv declanșarea de alegeri anticipate cu rezultate „catastrofale”.

„Reforma s-a împotmolit datorită unei rezistențe transpartinice. Aici nu mai discutăm... bine, în principal este PSD care se opune, dar și UDMR și celelalte partide politice. Au aceeași rezistență. Folosesc această rezistență, folosesc această oportunitate, această șansă. Evident, un partid ca AUR și alte asemenea partide, care fiind în opoziție, încalecă această nemulțumire sau acest val de nemulțumire și de frustrare a populației”, a declarat Stolojan, miercuri, la Digi24.

Stolojan spune că menținerea coaliției este singura opțiune realistă în contextul actual.

„Nu avem altă soluție la ora actuală decât coaliția. Altă soluție ar însemna să avem alegeri anticipate cu niște rezultate catastrofale. Nu ne-am dori asta. Nu avem nevoie de alegeri anticipate în România. Ar fi ultimul cui bătut în coșciug, cum se spune pe românește”, adaugă el.

Declarațiile lui Theodor Stolojan vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la guvernare și al blocajelor în implementarea reformelor.

