La ce pensie a ajuns fostul premier Theodor Stolojan după recalculare. Mai are alte două venituri în prezent. „Eu am fost păgubit tot timpul”

Theodor Stolojan, fost premier al României și fost președinte al Partidului Național Liberal, a vorbit într-o emisiune TV despre pensiile pe care le are.

Stolojan a declarat că în prezent are trei pensii: una bazată pe contributivitate în România, una de la Banca Mondială și una de la Parlamentul European și că niciuna dintre acestea nu poate fi încadrată la capitolul „pensii speciale”, potrivit republica.ro.

Pensia pe care o primește din România, bazată pe contributivitate, a ajuns la 9.700 de lei, în urma recalculării pensiilor.

„Aveam 6.000 de lei și ceva înainte de recalculare. Și acum îmi pun întrebarea – deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul, dacă ar fi fost sistemul pe contributivitate de când am ieșit la pensie. (...)

„Am o pensie de la Banca Mondială care e o pensie cum e pilonul II de pensii private în România - îmi reținea din fiecare salariu și se acumula într-un fond, care pe urmă era investit. Și am o pensie de la Parlamentul European. Însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, nu atinge nebunia pe care am creat o în România. Eu, cu pensia mea recalculată pe contributivitate în România, sunt sub jumătate din media pensiei pe care o are sistemul”, a declarat Stolojan.

În euro, valoarea cumulată se ridică la aproximativ 4.500 de euro pe lună.

Peste 3,8 milioane de pensii, respectiv 82,56%, au fost majorate ca urmare a recalculării, iar pentru pensionarii care beneficiază de majorări, creşterea medie de pensie este de 622 de lei, a declarat recent ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

„Din septembrie, majoritatea pensionarilor vor primi pensii majorate. Dintre cele 4.609.830 de pensii din sistemul public de pensii, 3.806.270, adică 82,56% au fost majorate ca urmare a recalculării. În iunie 2024, pensia medie era 2.250 de lei. În septembrie 2024, pensia medie creşte la 2.761 lei. Pentru cei 3,8 milioane de pensionari care beneficiază de majorări, creşterea medie de pensie este de 622 lei", a spus Bucura-Oprescu.

Aceasta a adăugat că un număr de 1.960.012 de pensii vor fi majorate cu sume între un leu şi 500 lei, un număr de 1.033.580 de pensii majorate cu sume între 501 şi 1.000 lei, un număr de 721.360 de pensii majorate cu sume între 1.001 lei şi 2.000 lei, un număr de 83.637 de pensii majorate între 2.001 lei şi 3.000 lei şi un număr de 7.681 de pensii majorate cu peste 3.000 lei.

Bucura-Oprescu a precizat, totodată, că, după recalcularea pensiilor, nicio astfel de remuneraţie nu scade.

"Avem articolele 144 şi 155 din lege care stipulează în mod expres faptul că nicio pensie nu scade. Pensionarii beneficiază de cuantumul mai favorabil. Pentru pensionarii încadraţi în grupe de muncă, noua lege a pensiilor menţine toate drepturile câştigate în baza cadrului legal anterior de către cei încadraţi în grupe de muncă şi care s-au pensionat înainte de 1 septembrie 2024. Impactul bugetar suplimentar este de 9,45 miliarde lei, iar impactul lunar suplimentar este de 2,36 miliarde lei", a susţinut ministrul de resort.

