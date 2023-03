Stolojan nu sustine ideea UE de a creste accizele la motorina

Europarlamentarul Theodor Stolojan nu sustine propunerea Consiliului de Ministri al Uniunii Europene de a creste accizele la motorina, informeaza NewsIn.

"In conditiile vitezei actuale de crestere a preturilor la titei si la gaze naturale, apreciez ca nu este momentul acum pentru a promova un astfel de proiect de directiva. Orice majorare de taxe la combustibili nu face decat sa agraveze impactul negativ asupra economiei.

Pe termen mediu insa, tendinta de egalizare a nivelurilor accizelor minime la motorina si benzina este justificata din punct de vedere economic", sustine liderul democrat-liberal.

El reaminteste insa ca, in materie fiscala, Parlamentul are doar un rol consultativ, iar din momentul in care deputatii vor vota in plen, decizia ii va apartine Consiliului de Ministri care va trebui sa adopte in unanimitate pozitia sa comuna.

Democrat-liberalul considera ca implicatiile pentru Romania vor fi semnificative. El arata ca, in momentul actual, acciza la motorina este de 274 euro/1000 de litri, fata de 327 euro/1000 de litri la benzina fara plumb si 421 euro/1000 de litri la benzina cu plumb.

Deputatii din Comisia pentru Afaceri Economice sustin, in principiu, ca taxele sa creasca treptat, de la nivelul de 302 euro/1000 de litri la 359 euro/1000 de litri pana in 2015, in loc de 2012, cum propusese Comisia Europeana.

In schimb, Stolojan subliniaza ca pentru Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria si Romania a fost propus un alt termen, si anume anul 2016 pentru atingerea acestui obiectiv.

In cazul tarilor al caror nivel de accizare este deja superior nivelului de 400 euro/1000 de litri pentru motorina si 500 euro/1000 de litri pentru benzina fara plumb, propunerea este sa nu creasca taxele inainte de 2015.