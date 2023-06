Care sunt sansele lui Stolojan in fata crizei?

Theodor Stolojan este o solutie de echilibru fragil pentru sefia viitorului Guvern, poate singura posibila in conditiile unui "compromis rational" atat de controversat.

Pe de-o parte, el este omul lui Traian Basescu, perfect fidel, cel putin pana acum, care-l va scuti, probabil, pe presedinte de surprizele neplacute din ultimii patru ani. Seful statului avea nevoie in fruntea Guvernului de un astfel de om, cu atat mai mult cu este vorba de un Guvern facut cu PSD.

In acelasi timp, Theodor Stolojan este mai usor digerabil de catre PSD, inclusiv de catre aripa care pregateste razboiul de gherila. Stolojan a fost premier si sub mandatul lui Ion Iliescu, a recunoscut valoarea acolo unde era cand a fost vorba sa-i sustina candidatura la presedintie si nu este un personaj conflictual.

Theodor Stolojan este si o solutie de echilibru in PD-L. Stolojan provine din randurilor fostilor liberali pentru care coabitarea cu PSD este cel mai greu de suportat. Cum multi dintre fostii democrati provin din PSD, in acea parte din partid drama nu e atat de mare.

Ads

Nominalizarea lui Theodor Stolojan mai linisteste oarecum si iritarea multor simpatizanti portocalii, loviti in moalele capului de "compromisul rational". Un premier PD-L, exact premierul cu care partidul a defilat in campanie si, pe deasupra, omul presedintelui, mai indulceste pastila cea amara: guvern cu PSD, dar dominat de PD-L.

Cand vorbim despre sansele de reusita ale lui Theodor Stolojan, ar trebui sa facem diferenta intre sansele pe termen scurt sa faca guvernul si sa obtina votul de investitura si sansele pe termen lung sa guverneze eficient si stabil la vreme de criza.

Pe termen scurt, misiunea lui Theodor Stolojan nu este ceva mai usoara. Cum sub aspectul programului s-a instalat armonia intre PSD si PD-L, mai ramane de croit si colorat Guvernul.

Din acest punct de vedere, trei vor fi problemele - cooptarea sau nu a UDMR, distribuirea ministerelor cu bani si a Justitiei.

Ads

PSD a facut deja concesii mari: a renuntat la premier, se pare chiar la ideea partajarii mandatului, a inghitit cota unica, insa resursele si dosarele penale ii intereseaza cu adevarat pe baronii care au decis intrarea la guvernare in aceasta formula.

Bataia se va da pe Agricultura, Administratie, Transporturi, Lucrari Publice, unde se vor incheia contracte importante pe sume mari numai bune de incasat comisioane si satisfacut clientela politica.

PSD ar putea tine cu dintii la respingerea UDMR tocmai pentru a nu da senzatia ca s-a dat chiar legat in mainile PD-L pentru a prinde o bucata mai consistenta de cascaval. Dar e totusi greu de crezut ca aceasta buturuga mica ar putea avea efecte devastatoare.

Pe termen lung, situatia lui Theodor Stolojan ar putea fi cu mult mai putin vesela. In primul rand preia, la vreme de criza, o visterie goala, se pare chiar mai goala decat se credea pana acum.

Profesorii nu au fost platiti, statisticile arata scaderea consumului si a exporturilor, deficitul bugetar e mare, disponibilizarile se inmultesc, Banca Nationala vorbeste despre o alegere intre cresterea taxelor si un acord cu FMI.

Ads

Toate acestea in conditiile in care PSD si PD-L au promis in campania electorala multe si frumoase pentru bugetari si pensionari, in frunte cu profesorii carora li s-a garantat, inclusiv de la Cotroceni, ca-si vor primi din ianuarie salariile marite cu 50%.

Theodor Stolojan ar putea iesi destul de sifonat din coliziunea frontala dintre promisiuni si buget. Are insa sansa de a fi un bun economist, cu experienta la vreme de criza, are un bun capital de imagine atat in tara, cat si in mediul economic extern, vorbeste aceeasi limba cu Mugur Isarescu (desi cei doi se antipatizeaza profund) si, foarte important, dupa revenirea in tara, a lucrat o buna bucata in mediul privat.

De opozitia oficiala Theodor Stolojan nu prea are de ce sa se teama cat timp ea va fi mai mult simbolica. Opozitia adevarata a lui Stolojan va fi in interiorul majoritatii mamut pe care trebuie sa o gestioneze.

Nici acum in PSD e chiar liniste si exista suficiente voci furioase care acuza conducerea PSD ca a predat partidul la cheie pe mai nimic. Dupa incheierea negocierilor este de asteptat ca grupul lui Adrian Nastase sa declanseze razboiul de gherila.

Ads

Iar acest razboi din interiorul PSD ar putea fi foarte periculos pentru viitorul guvern, cat timp afinitatea dintre acesti social democrati si Dinu Patriciu, acum liderul de facto al Opozitiei formale, este bine cunoscuta.

Theodor Stolojan nu este nici pe placul tuturor democrat liberalilor. Multi fosti democrati nu sunt chiar fericiti ca sefia guvernului s-a dus catre fostul PL-D. Sprijinul total al lui Traian Basescu va inchide gurile nemultumitilor, insa nu le va stinge frustrarile, dimpotriva.

Theodor Stolojan este asadar o solutie de echilibru fragil, ramane de vazut doar cat de fragil.