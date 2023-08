Stolojan: Bancile nu se vor retrage din Romania. Au facut ce-au vrut aici!

Europarlamentarul PDL, Theodor Stolojan, spune ca bancile straine nu se vor retrage din Romania, pentru ca aici este o piata "foarte buna".

"Nu ('se vor retrage bancile', n.red.), categoric nu, pentru ca Romania este o piata foarte buna pentru banci! Au facut ce-au vrut aici. Amintiti-va ca la inceputul anului 1990 niciun roman nu avea un credit card, nu avea un debit card, cei mai multi aveau un cont de economii la CEC.

Deci bancile au intrat pe o piata complet virgina, din punct de vedere al serviciilor bancare si au practicat in Romania fel de fel de comisioane, de taxe, pe care n-ar fi indraznit sa le practice in tarile de unde au provenit bancile respective. Au facut intr-adevar profituri foarte bune in Romania. Nu vor pleca de aici, pentru ca Romania ofera in continuare oportunitati bune de afaceri", a declarat, la RFI, Theodor Stolojan.

Intrebat daca Banca Centrala Europeana ar trebui sa intervina mai mult in rezolvarea crizei datoriilor din zona euro, Stolojan a spus ca deja rolul sau este prea mare.

"Deja intervine foarte mult, pentru ca ea cumpara pe piata secundara obligatiuni emise de statele membre cu dificultati financiare si astfel mentine un anumit nivel acceptabil al dobanzilor. Cand Romania se imprumuta cu 7%, nu-i nicio problema, e tara inca in curs de dezvoltare. Cand Italia se imprumuta cu 7%, e o tragedie nationala, e o tragedie europeana!", a mai spus Stolojan.

