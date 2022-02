Stolojan: Simt ca sunteti alaturi de mine!

Consiliul Director l-a desemnat, vineri, pe vicepredesintele PD-L, Theodor Stolojan, drept candidat pentru functie de prim-ministru, din partea partidului sau, la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 30 noiembrie.

"Simt ca sunteti aproape de mine si sunt pregatit pentu batalia dura ce va urma. Primul mesaj catre dumneavostra vreau sa fie foarte clar: vom produce partidul la victorie!", si-a deschis, vineri, Stolojan, discursul politic.

Acesta si-a arata speranta ca, in cele doua luni si jumatate care au mai ramas pana la alegeri, partidul sau va reusi sa castige speranta, in crederea si, totodata voturile, romanilor.

"Vom trece primii linia de sosire, vom forma majoritate parlamentarea si von guverna Romania. Sta in puterea noastra sa facem acest lucru. Stim ca nu va fi usor, dar victoriile muncite sunt cele mai frumoase", a continuat candidatul PD-L la functia de premier.

Theodor Stolojan a tinut sa-si arate in acelasi timp nemultumirea ca, "desi Romania se afla intr-un moment favorabil din istoria sa, fiind in NATO si UE, nu are un scut de securitate si o garantie de dezvoltare".

Vicepresedintele PD-L a acuzat guvernarea PNL pentru vulnerabilitatea crescuta a economiei nationale, pentru situatia inflatiei si pentru conditiile de viata ale oamnenilor, care sunt departe de cele europene.

"Cuvantul cheie al actualei guvernari e mediocritatea. PNL guverneaza de azi pe maine cu strategii de moment sau, mai rau, fara strategii. Sunt oameni total nepotriviti si periculosi pe domeniuile pe care le conduc", a continuat acesta.

Stolojan a atacat cu aceasta ocazie si PSD-ul, care, din punctul sau de vedere, "sustine un troc politic, bazat pe beneficii punctuale".

"PD-L spune limpede: acest Guvern trebuie sa plece, aceasta coalitie a esecului trebuie sa dispara! Romania are nevoie de schimbare, de o noua guvernare", a conchis Theodor Stolojan.