Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:20
Cel mai mare obstacol în calea reformelor Guvernului Bolojan sunt „coteriile politice din plan central și local”, consideră fostul premier Theodor Stolojan. El a explicat luni, 6 octombrie, că românii văd că reformele ating prea puțin clientela politică a partidelor din coaliție, în timp ce „i-am potcovit pe oamenii simpli și cu creșterea TVA-ului și cu înghețarea salariilor și cu înghețarea pensiilor.”

Absența unui acord în coaliție cu privire la reforma administrației centrale și locale, în timp ce majorarea taxelor și impozitelor a fost adoptată rapid, este un semnal negativ al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, a declarat la RFI fostul premier Theodor Stolojan.

„Foarte prost, nu prost, foarte prost! Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, în schimb, i-am potcovit pe oamenii simpli și cu creșterea TVA-ului și cu înghețarea salariilor și cu înghețarea pensiilor”, a explicat Stolojan.

Totuși, imaginea Guvernului Bolojan s-ar putea îmbunătăți dacă CCR decide miercuri, 8 octombrie, să accepte legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților, dar și calcularea pensiei în funcție de ultimul salariu net, nu brut, ca până acum.

„Hai să vedem ce se întâmplă miercuri cu acea propunere de bun simț făcută pentru regândirea sistemului de ieșire la pensie și de vârstă de ieșire la pensie și nivel al pensiilor pentru magistrați, când Curtea Constituțională va da un verdict sau, știu eu, va amâna din nou, va fi iar un semnal, dacă CCR ajunge la concluzia că sunt probleme, sigur că iar este un semnal extraordinar de prost. Percepția populației asta este, adică ne-ați potcovit pe noi, în timp ce, când ajungeți la problemele voastre politice, reflectate în administrația centrală și locală, v-ați poticnit,” a detaliat fostul premier Theodor Stolojan.

El a numit propunerea lui Bolojan de a reduce cu 10% numărul posturilor ocupate din administrația publică „cuiul lui Pepelea” și a adăugat că există o rezistență puternică la reforme din partea „coteriilor politice”.

„Coteriile astea politice care s-au format în plan central și local sunt foarte rezistente și reacționează (...), rezistența este foarte mare,” a mai spus Stolojan.

