Stolojan vrea recunoasterea referendumului, indiferent de lege

Liderul PLD, Theodor Stolojan, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca parlamentarii formatiunii vor depune un proiect de modificare a Legii referendumului care sa permita validarea acestuia pe teme de interes national indiferent de numarul cetatenilor care se prezinta la vot.

"Nu este admisibil ca in Romania sa avem o prevedere pentru valabilitatea referendumului in cazul in care majoritatea mocirloasa de 322 incearca sa suspende presedintele Romaniei si sa avem o alta regula pentru valabilitatea referendumului atunci cand este vorba de o decizie esentiala pentru Romania, si anume schimbarea radicala a clasei politice prin votul uninominal", a spus Stolojan. El a precizat ca proiectul va fi depus marti in Parlament.

Liderul PLD a explicat ca modificarea va stipula ca propunerile care se fac oamenilor la referendum sa poata fi declarate valabile indiferent de numarul cetatenilor care se prezinta la urne. El a adaugat ca alegatorii au dreptul sa se prezinte sau nu la consultarea populara.

Stolojan a completat insa ca cei care doresc sa se implice in viata politica din Romania si vor sa faca uz de dreptul lor prevazut in Constitutie de a-si exercita suveranitatea prin referendum nu pot fi neglijati pentru ca alti oameni nu vor sa se prezinte la referendum

Referendumul organizat, duminica, care cerea acceptul romanilor pentru introducerea votului uninominal a fost invalidat din cauza prezentei scazute la vot. Pentru validarea referendumului din 25 noiembrie pentru introducerea votului uninominal propus de presedintele Basescu era necesara prezenta a 50 % plus unu din cetatenii cu drept de vot.

- PD a luat "caimacul" alegerilor europene

- REFERENDUM Rezultate partiale ora 15.00: prezenta la vot - 26, 37%

Ads