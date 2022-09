Brexit: Noul premier cere UE timp sa se pregateasca pentru negocieri

Marea Britanie spera sa aiba discutii pozitive cu Uniunea Europeana in vederea divortului de blocul comunitar, dar are nevoie de timp pentru a se pregati, i-a spus noul premier al tarii, Theresa May, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, a precizat purtatoarea de cuvant a acesteia.

"Premierul a explicat ca vom avea nevoie de mai mult timp pentru a ne pregati pentru negocieri", a spus purtatoarea de cuvant, adaugand ca May si-a exprimat speranta pentru un ton al negocierilor "constructiv si pozitiv", informeaza Reuters.

Marea Britanie are guvern nou pentru Brexit: Liderii UE vor negocieri urgente cu Londra

De asemenea, May a confirmat nominalizarea lui Julian King ca noul comisar ce va reprezenta Marea Britanie in UE. Acesta a fost numit saptamana trecuta de predecesorul ei, David Cameron.

Noul lider britanic a discutat joi si cu presedintele american Barack Obama, subliniind angajamentul Marii Britanii fata de sustinerea relatiei speciale dintre cele doua tari si a prteneriatului cheie privind impartasirea de informatii.

May, care a devenit premier al Marii Britanii miercuri, se confrunta cu sarcina dificila de a negocia iesirea Marii Britanii din UE, dupa referendumul din 23 iunie.

