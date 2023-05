Alertă de surpriză: locul 2 ATP a fost eliminat de la Roland Garros de un jucător venit din calificări!

Daniil Medvedev, locul 2 ATP, care venea după turneul câștigat la Roma, a pierdut în primul tur la Roland Garros.

Rusul a pierdut meciul cu Thiago Seyboth Wild, un brazilian de 23 de ani venit din calificări, locul 172 ATP.

Thiago Seyboth Wild s-a impus cu 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4, după un meci de 4 ore și 15 minute.

Pentru jucătorul brazilian este abia a doua prezență pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Daniil Medvedev a avut de comentat și în acest meci, intrând în dispute verbale cu spectatorii, cărora le-a făcut semn să tacă din gură.

Daniil Medvedev is giving some 🤫 to the crowd in Paris

He’s also speaking to each person that’s booing him, even though he knows that none of them can hear him 😂

Daniil should right a book…

“The Art of Shh”

