Mare surpriză în Cupa Ligii Angliei: cine a fost singurul jucător al lui Chelsea care a avut curajul să înfrunte fanii

Echipa engleză Middlesbrough a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea londoneză Chelsea, în meciul tur al primei semifinale din Cupa Ligii engleze.

Pe Riverside Stadium, gazdele au marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 37, prin Hayden Hackney. Chelsea a făcut eforturi pentru a reuşi egalarea, dar jucătorii lui Mauricio Pochettino nu au găsit drumul către gol şi Middlesbrough, echipă din liga secundă, a învins cu 1-0.

Returul acestei înfruntări se va disputa la Londra, în ziua de 23 ianuarie. În a doua semifinală a Cupei Ligii se întâlnesc, miercuri, echipele FC Liverpool şi Fulham.

La finalul partidei, Thiago Silva, Broja și Colwill au mers în dreptul fanilor. Doar Thiago Silva a avut curajul să se apropie de suporterii nervoși ai lui Chelsea și chiar a bătut palma cu aceștia.

Chelsea fans are visibly FUMING!!!

Thiago Silva, Broja, Colwill go over to apologise

