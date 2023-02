Decizia luată de căpitanul naționalei Braziliei, la 38 de ani

Fundaşul central brazilian Thiago Silva şi-a prelungit acordul cu Chelsea cu un sezon, până în iunie 2024, când va avea aproape 40 de ani.

Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, în vârstă de 38 de ani, a ajuns la clubul londonez în 2020.

El a jucat 19 meciuri în Premier League în acest sezon.

Pe site-ul clubului, brazilianul, câştigător al Ligii Campionilor în 2021, şi-a exprimat bucuria de a continua în capitala Angliei: "Sunt sincer foarte fericit să-mi continui cariera la Chelsea. Când am semnat primul meu contract aici, trebuia să fie doar pe un an. Cu toate acestea, sunt în al patrulea an. Nu mi-aş fi putut imagina niciodată, dar este într-adevăr un moment grozav pentru mine să-mi prelungesc contractul cu Chelsea".

Thiago Silva este căpitanul naționalei Braziliei.

