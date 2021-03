Masura extrema. Selectionerul Angliei ii indeamna pe fotbalisti sa renunte la Facebook si Instagram

Henry a anuntat, vineri, ca renunta la social media in semn de protest, deoarece rasismul si bullying-ul de pe aceste platforme "sunt prea toxice pentru a fi ignorate" si cei care ar trebui sa ia masuri nu fac nimic.Southgate a spus ca el insusi a luat decizia de a renunta la retelele de socializare atunci cand a devenit antrenorul nationalei under 21 a Angliei, in 2013, deoarece nu a vrut sa citeasca mesajele jignitoare care i-ar fi putut fi adresate. Selectionerul Angliei este ingrijorat de impactul pe care interactiunile negative il pot avea asupra jucatorilor, insa a precizat ca nu le va intersice fotbalistilor social media la Campionatul European.Intrebat in legatura cu decizia lui Thierry Henry de a renunta la social media, el a afirmat: "Inteleg total atunci cand oamenii decid sa renunte la aceste platforme, deoarece companiile responsabile nu par sa controleze ce se intampla. Cred ca este un subiect la care trebuie sa se gandeasca toti jucatorii si oamenii importanti care pot primi acel tip de atentie negativa. Nu este vorba doar de oameni celebri, sunt copii care sunt victimele bullying-ului online.Este un subiect de gandire pentru toti: vrei sa te pui intr-o astfel de situatie? Cand sunt in cantonament , incerc ca ma rup de toata media din exterior, ceea ce nu este grozav din punctul de vedere al informarii despre ce se intampla in lume. Dar lumea este un loc mai frumos daca nu primesc acea negativitate. Cred ca este absolut ceva ce pot lua in calcul jucatorii nostri".Southgate a vorbit si despre cum se comporta fotbalistii in vestiar dupa meciuri . "Cred ca daca vorbesti cu fiecare antrenor din tara, una dintre cele mai mari ingrijorari ale sale este ca jucatorii merg in vestiar dupa meci si stau pe telefoane. Este un moment vulnerabil pentru oameni, daca tocmai ce au jucat un meci si sunt obositi. Ce fel de voci asculta?", a spus tehnicianul.CITESTE SI: