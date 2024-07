Thomas Muller şi-a anunţat retragerea din echipa naţională a Germaniei. Cât timp va mai juca la Bayern

Internaţionalul german Thomas Müller, câştigătorul Cupei Mondiale din 2014 şi starul lui Bayern Munchen, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, luni, la zece zile după eliminarea Germaniei în sferturile de finală ale Euro-2024.

"După 131 de prezenţe internaţionale şi 45 de goluri, astăzi spun adio vulturului (emblema echipei Germaniei)", a anunţat el într-o înregistrare video postată pe reţelele sale de socializare.

În acest videoclip, filmat pe un teren de fotbal din orăşelul bavarez Pähl (sud), unde "totul a început" pentru jucătorul de 34 de ani, Thomas Müller a ţinut să le "mulţumească" suporterilor săi.

"Am sărbătorit împreună şi uneori am plâns mpreună, aş vrea să le mulţumesc tuturor fanilor", a declarat el, la o zi după victoria Spaniei cu 2-1 în faţa Angliei în finala Euro 2024, desfăşurată în Germania. "Întotdeauna am fost foarte mândru să joc pentru ţara mea", a adăugat Müller.

Un ultim sezon la Bayern

După înfrângerea echipei germane în sferturile de finală cu Spania, vineri 5 iulie, Thomas Müller declarase deja că este "foarte probabil" să fie ultimul său meci pentru echipa naţională. Atacantul va continua însă să joace pentru clubul său, Bayern Munchen, unde şi-a prelungit contractul în decembrie până în vara lui 2025.

Atacantul carismatic a făcut parte din echipa care a câştigat Cupa Mondială 2014 din Brazilia, după ce a învins Argentina în finală. La acelaşi turneu, el a deschis scorul împotriva Braziliei, în meciul câştigat de nemţi, scor 7-1.

"Când am reuşit să joc primul meu meci internaţional cu echipa naţională a Germaniei, în urmă cu peste 14 ani, nu aş fi putut visa niciodată la toate acestea. Victorii mari şi înfrângeri amare, uneori devastat, doar pentru a mă ridica din nou după aceea", a comentat luni Müller.

Dintre jucătorii care au câştigat Cupa Mondială în 2014, doar portarul Manuel Neuer mai face parte din echipa naţională. Înainte de Euro 2024, mijlocaşul lui Real Madrid Toni Kroos, care a făcut şi el parte din glorioasa Mannschaft din 2014, a anunţat că se va retrage complet după turneu.

Doar Lothar Matthaeus şi Miroslav Klose au jucat mai multe meciuri pentru Germania decât Müller, care este al şaselea cel mai bun marcator din istoria ţării sale.

