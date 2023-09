Thrillerul care domină piața americană cu încasări de aproape 15 milioane de dolari

Thrillerul Warner Bros. "The Nun II" a depăşit uşor concurenţa la box office cu încasări de 14,7 milioane de dolari, în al doilea weekend de la premieră. Dar "A Haunting in Venice", regizat de Kenneth Branagh pentru Disney, a debutat pe poziţia a doua, cu încasări de 14,5 milioane de dolari.

"A Haunting in Venice", a treia dintre adaptările regizorului Kenneth Branagh după Agatha Christie, a mai încasat 22,7 milioane de dolari la box office-ul internaţional, ajungând la 37,2 milioane de dolari la nivel global. În America de Nord, vânzările de bilete au fost uşor mai bune decât predecesorul film al trilogiei, "Death on the Nile" din 2022 (12,8 milioane de dolari, în timp ce box office-ul îşi revenea după Covid), dar în scădere considerabilă faţă de primul film din serie, "Murder on the Orient Express" din 2017 (28,6 milioane de dolari).

Disney şi 20th Century au cheltuit 60 de milioane de dolari pentru "A Haunting in Venice", un preţ mai mic faţă de cel al filmului "Death on the Nile", care a avut un buget de 90 de milioane de dolari. Branagh, Jamie Dornan, Tina Fey şi Michelle Yeoh joacă în acest film, adaptat după romanul lui Christie din 1969, "Hallowe'en Party". Povestea îl urmăreşte pe Hercule Poirot, acum pensionat, care trebuie să rezolve uciderea unui invitat la o şedinţă de spiritism la care a participat. Nici criticii şi nici publicul nu au fost deosebit de încântaţi de "A Haunting in Venice", care are un scor de 79% pe Rotten Tomatoes şi "B" pe Cinemascore.

Filmul "Equalizer 3", al lui Denzel Washington, a ocupat locul al treilea, cu 7,23 milioane de dolari, totalul său nord-american ajungând la 73,68 milioane de dolari după trei săptămâni de la lansare. Filmul a avut încasări de 132,4 milioane de dolari la nivel global, dintre care 58,7 milioane de dolari în străinătate.

"My Big Fat Greek Wedding 3" a ajuns pe locul al patrulea, adăugând la venituri 4,7 milioane de dolari, în al doilea weekend de la lansare. Până în prezent, cea de-a treia comedie romantică despre Toula Portokalos (Nia Vardalos) şi rudele sale a generat 18,5 milioane de dolari în America de Nord.

Superproducţia "Barbie", de Greta Gerwig, a completat clasamentul box office cu 3,5 milioane de dolari, rămânând în top cinci pentru nouă weekenduri consecutive. Filmul Warner Bros. a obţinut 625 de milioane de dolari în box office-ul intern, depăşind "The Avengers" (623 de milioane de dolari) din 2012, devenind a 11-a cea mai mare încasare din istorie.