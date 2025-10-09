Cum arată astăzi Thylane Blondeau, numită și „cea mai frumoasă fată din lume”. Tânăra este model în Paris FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:17
Cum arată astăzi Thylane Blondeau, numită și „cea mai frumoasă fată din lume”. Tânăra este model în Paris FOTO
Thylane Blondeau când era copil FOTO: Instagram/ Thylane Blondeau

Thylane Blondeau, franțuzoaica în vârstă de 24 de ani, cunoscută odinioară drept „cel mai frumos copil din lume”, continuă să fascineze prin frumusețea sa naturală și prezența grațioasă. Modelul a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, unde a participat la prezentarea brandului italian Miu Miu, impresionând printr-un look minimalist și sofisticat, potrivit relatărilor Onet și Daily Mail. Blondeau a negat în mod ferm că ar fi trecut printr-o intervenție estetică.

„M-am săturat de speculațiile privind aspectul meu”, a spus Thylane.

„Știu că generația de azi are tendința să-și modifice aspectul fizic la o vârstă fragedă, dar eu nu mi-am făcut nimic. Comparați asta cu fotografiile cu mine din tinerețe, nimic nu s-a schimbat! Oamenilor le place să-și imagineze lucruri, dar machiajul sau conturarea buzelor nu înseamnă că mi-am făcut o față nouă. Ar trebui să nu mai facem asta.”

Blondeau și-a început cariera încă din copilărie: la 6 ani a fost declarată „cea mai frumoasă fetiță din lume”, iar la 10 ani a pozat pentru Vogue, într-o ședință care a generat discuții despre limitele modelingului pentru copii. În 2015, a defilat pentru D&G, Hilfiger și Gaultier, fiind cel mai tânăr model care a prezentat pentru aceste branduri, iar în 2017 a devenit ambasadoarea L’Oréal Paris. Criticul TC Candler a numit-o în 2019 „cel mai frumos chip de pe planetă”.

Dincolo de modeling, Thylane Blondeau folosește vizibilitatea pentru a promova sănătatea femeilor. În 2021, ea a povestit despre experiențele medicale dificile pe care le-a avut: a fost supusă unei intervenții de urgență în 2020 după ce „un chist abdominal i-a explodat” și, ulterior, a descoperit un chist de 5,6 cm care a necesitat o nouă operație. Thylane a subliniat importanța recunoașterii semnelor corpului și a căutării ajutorului medical la timp.

Cu peste 6,8 milioane de urmăritori pe Instagram, Thylane Blondeau continuă să fie un simbol al eleganței și al autenticității în industria modei, demonstrând că frumusețea naturală și profesionalismul pot coexista armonios.

