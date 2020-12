Fostul procuror general al Romaniei, Tiberiu Nitu, si-a depus cererea de pensionare din magistratura

De ce s-a clasat doasrul

Tiberiu Nitu are 49 de ani si si-a inceput cariera in magistratura in noiembrie 1995, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Public . Cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de acesta urmeaza sa fie discutata in sedinta CSm din 22 decembrie.Tiberiu Nitu a fost procuror general al Romaniei din 16 mai 2013 pana pe 2 februarie 2016, fiind succedat de Augustin Lazar . El si-a dat demisia din aceasta functie dupa ce procurorii DNA l-au acuzat ca a beneficiat ilegal de coloana oficiala. Totul in contextul anchetei care viza moartea politistului Bogdan Gigina., in care a fost pus sub acuzare Gabriel Oprea "Nu am solicitat si nu am beneficiat de coloana oficiala in sensul in care aceasta notiune este definita prin lege. Mi s-a asigurat un dispozitiv de insotire si protectie," explica Tiberiu Nitu, in momentul demisiei.In momentul trimiterii in judecata al lui Gabriel Oprea, procurorii DNA au dat clasare in cazul lui Tiberiu Nitu, cercetat pentru pentru complicitate la abuz in serviciu, cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Eu au motivat printr-o decizie a CCR care a dezincriminat partial infractiunea de serviciu."Cu privire la faptele de abuz in serviciu (sub forma autoratului, respectiv a complicitatii) retinute in sarcina ultimilor doi mentionati (Oprea si Nitu - n.r., pe parcursul urmaririi penale a aparut Decizia nr. 406/2017 a Curtii Constitutionale care a dus la abrogarea partiala a infractiunii de abuz in serviciu, in sensul ca doar incalcarea acelor atributii de serviciu prevazute de legislatia primara (lege ori ordonanta a guvernului) poate constitui element material al infractiunii de abuz in serviciu, nu si incalcarea unor alte acte normative, cum sunt hotararile Guvernului.Avand in vedere ca, in situatia de fata, dispozitiile legale incalcate au fost cele prevazute de art. 223 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia de drumurile publice, Regulament care a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1391/2006, asadar sunt din legislatia secundara (hotarare a Guvernului), in cauza nu mai sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, motiv pentru care cu privire la aceste infractiuni urmeaza a se dispune clasarea fata de Oprea Gabriel si Nitu Tiberiu-Mihail," adauga DNA.