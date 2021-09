Tibi Uşeriu participă la „o competiţie superbă” pe care a ratat-o până acum de trei ori: „Nimic nu te învaţă mai multe decât o înfrângere

"Au trecut, chiar nu ştiu cum, 12 ani de când am revenit pe meleagurile copilăriei mele, după o lungă şi nebunească perioadă petrecută printre străini, în recluziune, avânt timp berechet pentru a reflecta la viaţa mea. Fratele meu Alin a pregătit terenul. Locul s-a schimbat de când îl ştiam. Traumele şi teroarea au devenit altceva - uşi larg deschise pentru o nouă identitate.Copilul înfometat şi chinuit slujind vaci şi oi prin păduri încălţat cu ciubote de gumă cu 3 numere mai mari a făcut loc unui om mare, cu planuri mari, trăind printre oameni mari, cu scopuri imense şi visuri nebuneşti.Asta e familia mare Tăşuleasa, cea care m-a ajutat să devin un om cu totul nou, schimbat, cu alte valori şi idealuri. Aici am învăţat că lucrurile cu adevărat preţioase se construiesc în timp lung, cu pasiune.Aici am învăţat vorba asta care ne mână-n luptă mai departe, indiferent cât de disfuncţională e ţara: "uşor poate oricine". Despre răbdare, anduranţă şi greutăţi e vorba şi pe calea noastră de lung parcurs: Via Transilvanica.Împreună cu toată echipa visăm ca acest drum să devină unul din traseele de anduranţă emblematice ale Europei. Când alerg pe acest traseu al nostru alerg mereu visând lucruri măreţe. Acum m-am întors la Tor de Geants.E o competiţie superbă, pe care am ratat-o de 3 ori din diverse motive. Nimic nu te învaţă mai multe decât o înfrângere. Teoria mea e că mereu trebuie să te întorci la locul traumei pentru a mai încerca o dată. Asta o să fac - o să dau tot ce am mai bun, încercând să frâng blestemul. Va fi frumos, va fi greu, va fi totul la limită. Dar no, "uşor poate oricine".Mulţumesc, Tasuleasa Social si ALIAT Târgu Mures pentru tot sprijinul vostru", a scris Uşeriu pe Facebook Tiberiu Uşeriu a petrecut nouă ani în închisoare pentru infracţiuni grave, însă a stârnit admiraţia României în 2016, când a reuşit să câştige competiţia „6633 Arctic Ultra”.În 2018, el s-a impus a treia oară consecuitv cursa de 380 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633.